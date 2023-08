"Nessun consulto sulla Tozzona"

"La Giunta ha per l’ennesima volta preso la decisione senza coinvolgere nessuno". Renato Dalpozzo, consigliere comunale della lista civica Cappello, commenta così la delibera attraverso la quale il sindaco Marco Panieri e la sua squadra hanno stabilito "indirizzi e disposizioni" in merito al progetto di realizzazione di nuove strutture sportive coperte (contestato dal comitato Agorà Montericco) presentato dal centro sociale La Tozzona.

"Quando nacquero le prime voci in proposito, presentai una comunicazione urgente in Consiglio comunale – ricorda l’esponente di opposizione –. Feci presente che calare dall’alto un’altra decisione su lavori da fare in Pedagna avrebbe creato un altro caso, dopo quelli di via Lennon e dell’isola ecologica Montericco. La risposta fu che ancora non si era deciso nulla, ma che si sarebbe messa al corrente la popolazione".

Per questo motivo, la delibera non piace a Dalpozzo. "Cosa costava convocare un’assemblea pubblica per illustrare pregi e difetti del progetto e ascoltare i residenti prima di decidere? – domanda il civico –. Adesso dopo le ferie verrà mandato un volantino informativo come per la discarica? Verrà indetta un’assemblea a cose fatte col rischio dell’ennesima marcia indietro dell’amministrazione? Questo modo di procedere non è la democrazia partecipativa che intendiamo".