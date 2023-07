Nessuna revoca del contributo agli studenti alluvionati

Nessuna revoca, né tanto meno restituzione della borsa di studio, per gli studenti universitari beneficiari per l’anno accademico 20222023 che, colpiti dall’alluvione, non riescono a raggiungere il numero minimo di crediti previsto. La Giunta regionale, infatti, con un provvedimento approvato lunedì, ha messo in salvo le borse di studio assegnate per l’anno accademico 2022-2023 agli studenti interessati dagli eventi alluvionali che non riusciranno a maturare i requisiti necessari per beneficiare della borsa erogata da Er.go, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori. Nel circondario, sono interessati dal provvedimento i residenti nella Vallata del Santerno e nelle altre zone rosse individuate dal Governo attraverso il decreto legge post-alluvione. Per Imola si parla delle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tre Monti, Autodromo, Codrignanese.