"Nessuna ripercussione sul campionato"

Attorno alle 16.30 di ieri, dopo che la notizia dell’apertura da parte del Tribunale di Bologna della procedura di liquidazione giudiziaria nei confronti dell’Imolese Calcio 1919 aveva già fatto il giro della città, è arrivata anche la dichiarazione della società rossoblù: "Intendiamo fare chiarezza in merito alla situazione – riporta il testo della nota stampa –. Tale eventualità era uno degli scenari previsti e contemplati nel piano di ristrutturazione del debito avviato nei mesi scorsi. Pur augurandoci che non si verificasse, la società era pronta a fronteggiare anche questa ipotesi e ha lavorato preventivamente per garantirne la gestione e la continuità".

Un’informativa presumibilmente diramata per gettare acqua sul fuoco e tranquillizzare un ambiente in fibrillazione da più parti: "La società rossoblù rassicura tifosi, tesserati, partner e l’intera comunità sportiva che l’operatività e la programmazione del club sono pienamente garantite fino a giugno 2026, senza alcuna ripercussione sulla stagione in corso – continua lo scritto –. L’obiettivo primario resta quello di salvaguardare il titolo sportivo dell’Imolese Calcio 1919 e strutturare una realtà ancor più solida, trasparente e sostenibile, per la prossima stagione".

Davanti, infatti, c’è un campionato di serie D da onorare e, soprattutto, l’attività di un settore giovanile da salvaguardare che accomuna centinaia di giovani e altrettante famiglie. Un capitale umano aggrappato ai sani valori del divertimento e della sana pratica sportiva. Un genuino bacino di aggregazione da tenere lontano dalle spinose questioni extra campo.

Mattia Grandi