Nessuna scossa, la Recanatese dura un tempo

AREZZO

2

RECANATESE

0

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Lazzarini, Masetti, Polvani, Montini; Bianchi (1’ st Mawuli), Damiani; Pattarello (33’ st Settembrini), Catanese (44’ st Castiglia), Gaddini (33’ st Guccione); Gucci (42’ st Sebastiani). All. Indiani.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Peretti, Ferrante (21’ st Raparo), Veltri; Raimo (21’ st Ahmetaj), Carpani, Fiorini (44’ st Prisco), Morrone, Longobardi (1’ st Pelamatti); Sbaffo, Melchiorri. All. Filippi.

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri.

Reti: 54’ Gucci, 64’ Gucci.

Note: spettatori 3020 (2057 abbonati). Recuperi: 0’ + 5’. Angoli 10-1. Ammoniti: 38’ Longobardi, 56’ Polvani, 64’ Ferrante.

AREZZO

Notte fonda in casa Recanatese. Nemmeno l’arrivo del nuovo allenatore dà la scossa a Sbaffo e compagni, che ad Arezzo resistono un tempo poi si sciolgono trafitti dalle solite palle inattive. Il nuovo tecnico Filippi si presenta al Comunale di Arezzo con un abbottonato 3-5-2, affidandosi al reintegrato Ferrante al centro della retroguardia e all’esperienza di Sbaffo e Melchiorri in attacco.

I giallorossi tengono bene il campo in avvio, aggredendo il portatore di palla avversario e rimanendo corti tra le linee, anche se dal quarto d’ora l’Arezzo alza i ritmi e impensierisce Meli prima con una conclusione di Catanese che mastica il tiro da pochi passi, poi con Pattarello direttamente da corner. Dall’altra parte, i giallorossi faticano ad arrivare al tiro, pur provando a cercare gli inserimenti delle mezzali con le imbeccate di Sbaffo. Dietro, però, la difesa balla: al 28’ si fa sradicare palla dalla punta amaranto Gucci, che conclude ma trova la respinta di Meli, che poi si salva anche sulla ribattuta successiva. L’undici di Filippi soffre, soprattutto a destra dove Pattarello fa il diavolo a quattro. Il lavoro dell’esterno viene però vanificato a centro area dove gli attaccanti di casa non sono precisi. La parità resiste fino all’intervallo e Filippi decide di sostituire Longobardi, ammonito, con Pelamatti. Nella ripresa lo spartito non cambia e Meli è ancora decisivo dopo soli tre minuti, murando un tiro a botta sicura di Gucci. È lo stesso attaccante aretino, però, che alla fine fa cadere il muro difensivo dei leopardiani: suo il colpo di testa che sblocca il risultato al 54’.

La Recanatese accusa il colpo e dieci minuti dopo subisce un gol identico: ancora punizione tesa in area, ancora incornata del centravanti di casa. In pratica la gara finisce qui: i giallorossi, allo sbando, rischiano più di prendere il terzo gol che di segnare il gol che avrebbe riaperto i giochi. Filippi si gioca tutte le carte ma i subentrati non incidono. Sesta sconfitta di fila e classifica sempre più complicata per i giallorossi. Tanto il lavoro da fare per risalire la china: a Filippi l’arduo compito.