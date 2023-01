Neuropsichiatria infantile, Zucchini direttrice

Elisabetta Zucchini è stata nominata direttrice della struttura complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl di Imola. Bolognese, classe ’75, Zucchini ricopre già l’incarico ad interim dal 1° gennaio 2020, ossia dal pensionamento del precedente direttore, Cosimo Ricciutello, con cui collaborava dal 2015, quando era approdata a Imola dopo un primo periodo di attività a Ferrara. Ora la nuova nomina sarà effettiva dal 1° febbraio.

Laureatasi in Medicina e chirurgia a Bologna nel 2002, Zucchini ha acquisito una specializzazione in Neuropsichiatria Infantile nel 2007, un master in riabilitazione Infantile nel 2013 e un corso di alta formazione in neurologia infantile nel 2019.

"Sono onorata di dirigere questo servizio e ringrazio la direzione per questa opportunità", commenta la Zucchini, ringraziando i colleghi del servizio che "in questi anni hanno collaborato con competenza e impegno per garantire i migliori servizi alla comunità imolese".

La Neuropsichiatria infanzia e adolescenza fa parte del dipartimento di Salute mentale e opera a livello territoriale, assicurando attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi e deficit neurologici, neuromotori, neurosensoriali, neuropsicologici, psicopatologici e di tutela nella fascia di età 0-17 anni o di persone disabili con più di 18 anni, in carico ai servizi per adulti, per il completamento del percorso scolastico. Alla missione di questo servizio multidisciplinare contribuiscono medici specialisti in neuropsichiatria dell’infanzia-adolescenza, psicologi dell’età evolutiva e della tutela, fisioterapisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti, educatori.

Un servizio che si fonda sull’integrazione multiprofessionale, organizzato in équipe specializzate per la presa in carico della psicopatologia dell’età evolutiva; la valutazione e presa in carico di pazienti con diagnosi di ipoacusiasordità o pluriminorazione neurosensoriale; disturbi dello spettro autistico, da deficit dell’attenzione ed iperattività, neuromotori, dell’apprendimento, del comportamento alimentare, etc.. Il servizio si occupa inoltre della tutela minori, in stretta collaborazione con l’Asp del Circondario. Nel 2020 erano oltre 2mila i minori in carico con un numero totale di prestazioni di oltre 30mila sulle quattro sedi di Imola, Castel San Pietro Terme, Medicina e Borgo Tossignano