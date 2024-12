‘NeverGiveUp’, vince l’amicizia

E’ stata un successo la seconda edizione del torneo benefico di padel e tennis ‘NeverGiveUp – Memorial Nicola Ussia’ andata in scena sui campi del Tozzona Tennis Park di Imola. L’iniziativa, finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare al municipio di Castel Guelfo, ha portato ancora una volta la firma di Antonio Ussia in stretta collaborazione con l’associazione di promozione sociale Bof ed il sodalizio de ‘I Ragazzi di via Angiolina’. Il tutto con l’appoggio di Massimiliano Narducci, ex azzurro di Coppa Davis, alla guida del centro tennistico di via Punta. Così, nella moderna struttura sportiva del quartiere Pedagna, si sono date appuntamento più di 30 persone per sfide di padel e tennis per un incasso complessivo di 520 euro già devoluti alla causa. "Il ricavato ci ha permesso di donare al territorio circondariale un altro prezioso dispositivo salvavita – spiega Ussia che da anni alimenta con decisione il progetto in memoria del padre Nicola scomparso qualche tempo fa proprio a causa di un improvviso arresto cardiaco –. Numeri e consensi sempre più importanti per le nostre iniziative benefiche (tra queste anche tante aste con cimeli donati dai campioni dello sport, ndr). Una bella giornata di sorrisi, divertimento e generosità".