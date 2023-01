Nevicata in città e nella Vallata Altri fiocchi previsti nel weekend

Prima neve stagionale, ieri, sull’Imolese. I fiocchi bianchi hanno iniziato a cadere su città e circondario nella tarda mattinata, dopo un’abbondante acquazzone. Neanche il tempo di accumularsi sul terreno ed ecco che, nel giro di un’ora, il ritorno della pioggia ha vanificato le speranze di quanti sognavano già valli imbiancate e pupazzi con il naso di carota. Fenomeni più consistenti si sono verificati, come tradizione, lungo la Vallata del Santerno. E in particolare dalle parti di Castel del Rio. Freddo e rischio neve caratterizzeranno però l’intero fine settimana anche sul territorio imolese. Per la giornata di domani, in particolare, le previsioni di Arpae parlano di cielo prevalentemente nuvoloso su tutta l’Emilia-Romagna con parziali schiarite mattutine sulla pianura emiliana ed addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale con precipitazioni che saranno nevose sui rilievi appenninici sopra i 100200 metri e localmente anche in pianura. Attenuazione delle precipitazioni dalla sera.