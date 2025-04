Nidi, un bando per trecento posti: partono gli open day e le iscrizioni. Ecco quando

Imola, 11 aprile 2025 – Al via lunedì 14 aprile le iscrizioni per nidi d’infanzia comunali, privati e convenzionati. I posti disponibili per i bimbi nati dall’1 gennaio 2023 al 25 aprile 2025, che si iscrivono per la prima volta al servizio, sono 313. Domani, dalle 9 alle 12.30, tutti i servizi educativi comunali e convenzionati saranno aperti per essere visitati dai genitori, alla presenza del personale educativo. Ci si può recare in visita senza bisogno di appuntamento.

In totale, i nidi imolesi offrono 677 posti, così distribuiti: 303 posti nei nidi comunali di Campanella, Fontanelle, Piazza Romagna, Primavera (Zolino), Scoiattolo e Sesto Imolese, compreso il piccolo gruppo educativo di sei bambini inseriti nella scuola comunale dell’infanzia di Sasso Morelli; 302 posti nelle strutture convenzionate (nidi e piccoli gruppi educativi); 72 posti ulteriori nei servizi regolarmente autorizzati, ma gestiti in autonomia da soggetti privati.

In città, circa il 50% dei bambini in età frequenta un nido comunale o convenzionato. La percentuale si alza leggermente se si considerano anche i posti privati. Il 12% dei bambini residenti a Imola sotto l’anno di età frequenta un asilo nido, percentuale che sale circa al 70% per i bambini di due e tre anni.

“All’interno di questo sistema, i nidi comunali mantengono la funzione di punto di riferimento per la qualità e di strumento per l’attuazione delle politiche per l’infanzia perseguite complessivamente dall’Amministrazione comunale”, sottolineano dal Municipio.

I privati contribuiscono anche con tipologie non presenti nell’offerta comunale, nidi di dimensioni più ridotte e piccoli gruppi educativi, entrambe opportunità gradite ad una parte dell’utenza. Di contro, i servizi comunali offrono posti o sezioni part-time (7.30-14.15, invece che 7.30-17), tipologia non presente nei servizi convenzionati.

“I nidi d’infanzia rappresentano non solo un servizio fondamentale per le famiglie, ma anche un investimento prezioso nel futuro della nostra comunità e promuovono, oltre allo sviluppo integrale dei bambini, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie e l’inclusione sociale – ricorda l’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti –. Con grande orgoglio, ci avviciniamo a un evento speciale: il cinquantesimo anniversario del primo nido d’infanzia aperto a Imola nel 1976. Questo traguardo testimonia la lunga tradizione e l’impegno continuo della nostra città nella costruzione di servizi educativi di qualità”.

Le iscrizioni per il prossimo anno educativo, che partirà a settembre, resteranno aperte fino alle 20 del 5 maggio. Per agevolare le famiglie, il bando e la relativa documentazione allegata, compresa la domanda di iscrizione, è pubblicato già da alcuni giorni sul sito Internet del Comune.

È anche possibile prenderne visione direttamente presentandosi al Servizio Infanzia (via Pirandello 12), ai Servizi per il cittadino – URP (Sala Miceti, Piazzale Ragazzi del ‘99 - 2° piano) e dai gestori dei nidi d’infanzia e Pge (piccoli gruppi educativi) convenzionati. Le domande saranno accolte sia in modalità online (da preferirsi), che di persona, in assenza di strumenti informatici, esclusivamente su appuntamento, da prenotare online sempre sul sito Internet del Comune.

L’ufficio iscrizioni del Municipio e il coordinamento pedagogico restano sempre a disposizione delle famiglie per qualsiasi richiesta di chiarimento, ciascuno per le rispettive competenze.