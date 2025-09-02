Nidi e materne comunali: in 1.700 tornano in classe. “Qui un sistema di qualità”

Imola, 2 settembre 2025 – Vacanze finite per circa 1.700 bambini imolesi da zero a sei anni. Ieri mattina sono infatti riprese le attività dei nidi d’infanzia, comunali, privati e convenzionati (oltre 700 iscritti), e delle scuole materne comunali e paritarie (circa 1.000 iscritti).

Come di consueto, nei primi giorni vengono accolti i bambini già frequentanti lo scorso anno, che rappresentano circa i due terzi degli iscritti, mentre a seguire inizieranno i nuovi. Dal 15 settembre si aggiungeranno i circa 500 bambini delle scuole materne statali, insieme a tutti gli altri gradi scolastici.

Il sindaco Marco Panieri e l’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti, hanno portato il saluto e l’augurio di buon anno a nome della città, incontrando i nuovi arrivati, gli educatori, le educatrici e il personale. La visita ha riguardato il nido Primavera e la materna comunale Gasparetto in via Gualandi e il nido e la materna paritaria Santa Caterina in via Cairoli.

“Con l’avvio del nuovo anno educativo riparte uno dei cuori pulsanti della nostra comunità: il sistema 0-6 anni, fatto di nidi e scuole dell’infanzia, comunali, statali, privati convenzionati e paritarie – commentano il sindaco Panieri e l’assessora Gambetti –. Un sistema educativo inclusivo e integrato che mette al centro i bambini e le bambine, garantendo continuità educativa e un percorso condiviso tra famiglie, operatori e istituzioni. Il valore della gestione sinergia fra pubblico e privato è proprio quello di lavorare insieme, con ruoli diversi ma con lo stesso scopo comune, offrendo un servizio di qualità e capace di rispondere ai bisogni di tutte e di tutti. Settembre è un mese di ripartenza e noi vogliamo ripartire da ciò che abbiamo di più importante: le nostre concittadine e i nostri concittadini più piccoli. Le visite di oggi vogliono essere un segnale di attenzione verso chi ogni giorno, con professionalità e dedizione, fa crescere la qualità del nostro sistema educativo e, con essa, il futuro della città. Sono le occasioni che più ci piacciono, perché qui davvero si vive e si misura il domani di Imola”.

Come già accennato, tra due settimane sarà l’ora del prima campanella per altri 500 bambini delle materne statali e di tutti gli altri gradi scolastici. Sono previste sospensioni delle lezioni in occasione della commemorazione dei defunti (2 novembre 2025), delle vacanze di Natale (dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026) e delle vacanze di Pasqua (dal 2 al 7 aprile 2026). L’ultima giornata di lezioni è fissata per sabato 6 giugno 2026.

Da registrare anche quest’anno i cambi al vertice in alcuni istituti comprensivi imolesi, con tre dirigenti scolastici in uscita. Al posto di Gabriele Petrone (Ic 1 - San Prospero, Mordano, Bubano, Sasso Morelli e Sesto Imolese), arriva come reggente Gian Maria Ghetti, preside dello Scarabelli-Ghini. Maria Teresa Grilli raccoglie invece il testimone di Teresa Cuciniello (Ic 6 – Pontesanto, Cappuccini, Rubri e Andrea Costa) mentre Isabella Valenti subentra a Rossana Neri (Ic 7 – Ponticelli e Pedagna).

L’avvio dell’anno scolastico 2025-2026 porta con sé diverse novità. Tra queste il divieto di utilizzo degli smartphone in tutte le scuole, compresi gli istituti superiori. I dispositivi devono essere spenti o consegnati all’ingresso e saranno monitorati dai docenti, ferme restando le sole deroghe previste per motivi didattici. Le violazioni potranno comportare sanzioni, in alcuni casi anche la sospensione.