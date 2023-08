Nidi, mensa e trasporti Servizi scolastici, da inizio settembre scattano i rincari

di Enrico Agnessi

Entreranno in vigore da settembre gli annunciati rincari, contenuti nel bilancio comunale 2023 approvato ad aprile, dei servizi scolastici municipali. In questi giorni, le famiglie stanno ricevendo infatti dagli uffici dell’ente di piazza Matteotti le comunicazioni relative all’introduzione delle nuove tariffe che tanto hanno fatto discutere la scorsa primavera.

Gli aumenti, che tecnicamente sono adeguamenti all’indice Istat, hanno già caratterizzato nelle scorse settimane i centri estivi; ma sono stati calmierati in parte con lo stanziamento di fondi regionali e comunali. Nelle prossime settimane – con l’avvio del nuovo anno scolastico appunto – riguarderanno anche nidi, mensa e trasporti.

Dopo che in un primo momento la Giunta aveva ipotizzato di alzare l’asticella dei ritocchi fino all’11,3%, l’intervento dei sindacati l’ha abbassata al 7,5%. Un intervento quanto mai provvidenziale, considerato che proprio in questi giorni è stata certificata un’ulteriore riduzione dell’inflazione scesa dal 7,6% di maggio al 6,4% di giugno.

Salve le famiglie con reddito basso. Già ad aprile il Comune aveva infatti previsto un innalzamento (dopo quello di due anni fa) delle soglie agevolative da 15mila a 17mila Isee per i servizi di refezione e trasporto scolastico, aumentando così il numero degli agevolati fino a oltre il 45% dei nuclei. Il problema è che, nel Paese degli evasori fiscali, non sempre l’Isee è un indicatore fedele della reale situazione patrimoniale e reddituale delle famiglie.

Avanti con i rincari, dunque. Per quanto riguarda la mensa scolastica, senza agevolazioni la retta mensile passerà da 141,10 a 151,70 euro per chi usufruisce del servizio cinque giorni a settimana. Quella del trasporto scolastico da 39,70 a 42,68 euro.

Scenario simile per quanto riguarda i nidi. Se fino a qualche settimana fa una famiglia con un Isee di 20mila euro pagava 228,36 euro al mese per il tempo pieno, da settembre l’importo salirà a 245,49 euro. Poi un provvedimento che tocca invece il ceto medio-alto, vale a dire l’abbassamento da 52mila a 48mila euro del tetto entro il quale si può usufruire della retta personalizzata (oltre tale limite si paga l’importo massimo) sempre per il nido.

Va detto che, per quanto riguarda il servizio rivolto ai piccoli da zero a tre anni, ci si aspetta un forte contributo della Regione. Negli ultimi anni, grazie ai fondi arrivati dall’ente di viale Aldo Moro, è stato infatti possibile abbattere le ‘rette personalizzate’ (quelle pagate dalle famiglie con Isee fino a 26mila euro) di oltre il 40%. Un provvedimento, quest’ultimo, che a Imola ha riguardato nel recente passato circa il 70% delle famiglie che hanno i bambini e le bambine iscritti al nido.

Ormai già digeriti, invece, gli aumenti dei centri estivi comunali. Quest’anno il costo delle attività riservate dal Municipio ai più piccoli nei mesi di giugno e luglio è passato da 77 a 100 euro a settimana. Come già accennato all’inizio, anche in questo caso si è cercato tuttavia di assorbire in parte i rincari attraverso lo stanziamento di fondi ad hoc da parte di Regione, Comune e Circondario.