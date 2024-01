Nido gratuito, necessario l’Isee

Nido d’infanzia gratuito per le famiglie di Borgo Tossignano con certificazione Isee fino a 40mila euro. Merito della tempestività con cui il municipio del paese della vallata del Santerno ha aderito alla misura promossa dalla Regione per favorire l’accesso e ridurre gli oneri a carico dei nuclei familiari ai servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l’anno educativo 2023-2024. Un programma che mette a disposizione le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus per attuare le politiche regionali proiettate alla diminuzione delle spese per le famiglie e al sostegno del più ampio accesso a servizi di qualità. Il modo migliore per contrastare le disparità determinate dalle condizioni economiche e territoriali in una logica inclusiva e di contrasto alle povertà educative. In particolare nelle zone montane dove l’obiettivo è quello di consolidare e qualificare l’offerta tematica attraverso un sistema che prevede l’esenzione della retta, di 445 euro per la sezione a tempo pieno e 300 euro per quella part time, per i nuclei con Isee pari o inferiore a 40mila euro. Per le famiglie che non dispongono dell’Isee 2023 o 2024, in quanto non hanno presentato la relativa dichiarazione all’Inps, l’invito è quello di completare la pratica al più presto e di inoltrare entro il 24 febbraio al municipio l’intero incartamento.