Nido, iscrizioni al via I nuovi posti sono 340

Al via sabato 6 maggio le iscrizioni ai nidi d’infanzia per il nuovo anno educativo in partenza a settembre. C’è tempo fino a domenica 21. Il bando con la documentazione allegata, compresa la domanda di iscrizione, è pubblicato sul sito Internet del Comune. Il 6 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, tutti i servizi educativi comunali e quelli convenzionati saranno aperti per essere visitati dai genitori, alla presenza del personale educativo. Non c’è bisogno di appuntamento.

I genitori potenzialmente interessati al servizio (cioè tutti quelli con bambini nati dall’1 gennaio 2021 al 10 maggio 2023 e non ancora iscritti al nido) stanno già ricevendo in questi giorni una lettera con le informazioni essenziali per l’iscrizione. In sostanza, nella domanda i genitori potranno indicare, in ordine di preferenza, tutti i servizi a cui possono essere interessati, senza distinzione di gestore o tipologia e senza restrizione di stradario (come invece avviene per gli altri ordini di scuola).

"Crescono i posti a disposizione delle famiglie, con 33 nuovi posti in più da gennaio 2023 per un’offerta complessiva per le nuove iscrizioni fino a 340 nuovi posti – sottolinea Fabrizio Castellari, vice sindaco con delega alla Scuola –. Questo servizio è molto apprezzato dalle famiglie imolesi. Oramai è dimostrato e comprovato da tutti che frequentare i nidi d’infanzia rappresenti un percorso che arricchisce la formazione di ogni bambino e bambina. Questa consapevolezza fa sì che la domanda abbia raggiunto il 50% dei bambini in età, percentuale che cresce al 60% nella fascia tra 24 e 36 mesi. La qualità del servizio offerto a Imola certamente favorisce l’affluenza, proprio mentre ci avviciniamo ai 50 anni da quando è stato aperto il primo servizio di nido comunale, nel 1976".

Sono 739 i posti in totale nei nidi, di cui fino a 340 quelli disponibili per i bimbi che si iscrivono per la prima volta (i restanti posti restano occupati dai piccoli già iscritti e che continuano).

I 739 i posti in totale nei nidi sono così distribuiti: 351 nelle 19 sezioni comunali; 305 nelle strutture convenzionate (nidi e piccoli gruppi educativi); 83 nei servizi regolarmente autorizzati, ma gestiti in autonomia da soggetti privati.

"I servizi comunali rimangono il riferimento di un’offerta che è cresciuta molto bene, anche nell’integrazione fra pubblico e privato – conclude Castellari –. C’è una sinergia molto positiva fra il Comune e i gestori convenzionati e questa garantisce numeri e qualità in crescita".