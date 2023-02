Nives va in pensione dopo 30 anni di lavoro in Municipio, l’omaggio del sindaco

Festa nel Municipio di Castel San Pietro. Terminato l’orario di servizio, dipendenti, amministratori ed ex amministratori hanno salutato con sincero affetto e stima Nives Negroni, che va in pensione dopo quasi 30 anni di lavoro in Municipio, dove ha operato per anni all’interno degli uffici della segreteria “Affari istituzionali”. "Va via una colonna portante, una delle tante persone che hanno fatto grande il Comune di Castel San Pietro Terme – ha sottolineato il sindaco Fausto Tinti, anche a nome della giunta –. In questi quasi 10 anni del nostro mandato è stata una vera e propria madrina: ci ha accompagnato passo passo con serietà e dedizione e le siamo sinceramente grati. Credo non ci sia miglior ringraziamento da parte nostra che augurarle che quanto ha fatto per questa comunità le venga reso anche in termini di apprezzamento da parte dei cittadini castellani che da oggi in avanti incontrerà soprattutto fuori dalle mura del nostro Palazzo".