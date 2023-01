‘No ai lampioni spenti’: raccolta firme di Fd’I

di Enrico Agnessi

Fratelli d’Italia si mobilita contro l’ordinanza attraverso la quale, nelle scorse settimane, il sindaco Marco Panieri ha disposto lo spegnimento dell’illuminazione pubblica nelle ore notturne nel tentativo di fronteggiare il caro-bollette. I consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni, vale a dire Nicolas Vacchi, Maria Teresa Merli e Serena Bugani, hanno infatti lanciato una mobilitazione "dopo le segnalazioni di molti disagi da parte dei cittadini imolesi". E sono già decine le firme raccolte in calce a una petizione che potrà essere sottoscritta tutti i sabati al banchetto organizzato da FdI in centro storico dalle 9.30 alle 12.

"Siamo grati agli imolesi, e siamo sicuri di aver intercettato una esigenza così sentita dai concittadini, che in varie ore della notte hanno patito disagi dato dal totale spegnimento della pubblica illuminazione – afferma Vacchi –. Le soluzioni alternative per evitare questa scelta sciocca c’erano e le ho elencate spesso al sindaco Panieri che avrebbe dovuto farsi forte della propria posizione con chi gestisce i servizi di illuminazione".

Come ricordato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, "molte città di dimensioni analoghe a Imola hanno fatto immediatamente un passo indietro proprio per i disagi e i rischi che avrebbe comportato lo spegnimento di intere città, invece a Imola andiamo avanti. Siamo lieti – conclude Vacchi – che in sole due ore si siano raccolte decine e decine di firme, la cui raccolta prosegue. Siamo certi che erano altre le strade da assumere per avere la giusta prudenza economica che questo periodo richiede, senza però eventualmente rimetterci dal punto di vista della pubblica sicurezza".

Il provvedimento adottato a fine 2022 dal sindaco Panieri resterà in vigore fino al 30 aprile. E prevede dalle tre alle quattro ore di spegnimento dell’illuminazione pubblica notturna, con vari punti della città esentati da una misura che consentirà al Comune di risparmiare 360mila euro in un anno.

Nel dettaglio, oggi in città i lampioni restano spenti dall’1 alle 5 di notte, dal lunedì al giovedì. Tra venerdì e sabato si scende invece dalle 2 alle 5. E tra sabato e domenica, quando si torna a quattro ore, dalle 2 alle 6. Infine, durante la notte tra domenica e lunedì, di nuovo lo spegnimento dall’1 alle 5.

Restano accese alcune vie per garantire i principali collegamenti tra la zona Nord e quella Sud della città: via della Cooperazione, via del Lavoro, via Selice, via della Solidarietà, via della Costituzione, via D’Acquisto, viale d’Agostino e via Montanara. Stessa cosa lungo l’asse Est -Ovest: via Pisacane, via Emilia Levante, via Emilia Ponente, viale Marconi, viale della Resistenza, viale Galvani, viale Amendola. Salvi anche i collegamenti con le frazioni (via Correcchio e via San Vitale) e le tre piazze del centro storico (Matteotti, Gramsci e Caduti per la Libertà).

"Abbiamo valutato in linea con le normative vigenti riguardanti l’illuminazione pubblica – aveva spiegato il primo cittadino presentando il provvedimento – e dopo svariati tavoli di confronto che ho presieduto e seguito direttamente, insieme a collaboratori, con l’area mobilità e l’area infrastrutture di Area Blu e Polizia locale, in relazione con gli altri corpi delle forze dell’ordine. La scelta fatta, adottata da questa ordinanza e accolta da tutti gli enti al tavolo, definisce tra gli orari quelli che avranno un impatto minore sulle abitudini dei cittadini e sulle dinamiche urbane della nostra città".