No dei benzinai allo sciopero "È un disservizio"

di Claudia Eleonora Traversa È partito ieri sera lo sciopero dei benzinai, ma in pochi aderiscono, almeno a Imola. Dalle 19 di ieri su rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade i distributori, anche self service, hanno detto stop ai rifornimenti. La mobilitazione indetta da Faib (che l’ha ridotta a sole 24 ore), Fegica e Figisc sembra, però, non aver trovato terreno fertile nel circondario imolese dove si contano pochissime adesioni. Nel Circondario, infatti, restano sicuramente operativi, secondo l’elenco fornito ieri dalla Prefettura, gli impianti in via Montanara 50C; via Poggi (REL); via Palazzetti; via Guelfa (Q8); Castel de Britti (IP); via Emilia 422; via Emilia 412 (IP); Complanare (Eni Station); via Caselle 43 (IP); via Emilia, 6 (IP); via Emilia Ponente KM 8+108; viale D’Agostino 141; via S.S. Felice. Ma tanti altri non hanno intenzione di incrociare le braccia. "Noi saremo aperti in quanto il nostro gestore di riferimento, l’Eni, non aderirà allo sciopero. Non è un buon periodo e la corsa al rialzo dei prezzi non la trovo affatto giustificabile. I prezzi non sono fatti da noi, ma decisi dall’azienda": così Francesca Pompei titolare del distributore Eni Fuel di via Selice 17. Nessuna adesione alla mobilitazione anche per il distributore...