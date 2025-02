"Noi, dimenticati dal governo"

Per la nostra lettrice Croce Bartolomeo, Spazzate Sassatelli è ancora una realtà abbandonata a se stessa e prima degli aiuti necessari per rialzarsi in piedi dopo le alluvioni del 2023.

"Ci hanno detto i periti che non ci saranno rimborsi totali e quindi i lavori non sappiamo come dobbiamo farli – dice infatti –, vedo in giro che dicono che siamo noi residenti che non presentiamo le domande, ma le tempistiche sono lunghe e poco chiare. Ci siamo dovuti arrangiare in qualche modo per poter rimettere piede in casa, facendo per conto nostro. Per ora, da parte dello Stato, abbiamo visto tante parole e nessun fatto". conclude con amarezza.