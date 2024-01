"Noi, facili profeti sulla discarica"

"A suo tempo fummo facili profeti: l’alluvione era una pura scusa per riaprire la discarica". Lo rivendica Renato Dalpozzo, consigliere comunale della lista civica Cappello, alla luce di quanto dichiarato qualche giorno fa dalla vicepresidente regionale Irene Priolo sullo smaltimento (concluso) dei rifiuti alluvionali. "Siccome da novembre non viene più conferito alcun rifiuto alluvionale, a oggi la percentuale dei rifiuti non alluvionali ha superato ampiamente la metà di quanto conferito finora – ricorda il civico –. E tale percentuale crescerà ancora finché a fine 2024 risulterà una quota marginale. Ora ribadiamo quanto affermato più volte in Consiglio comunale, la sopraelevazione comporta rischi per la stabilità del sito. La discarica è un modello di smaltimento dei rifiuti all’avanguardia 40 anni fa, ma oggi superato per i rischi ambientali".