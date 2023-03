‘Noi Imola’: "L’Ausl deve restare autonoma"

L’associazione Noi Imola ‘mette in mora’ l’amministrazione comunale sul futuro dell’Ausl e la sua autonomia. L’associazione prende lo spunto dalle recenti polemiche sulla presunta, possibile perdita di autonomia dell’Azienda sanitaria imolese a favore di un’unica Ausl metropolitana. Una delle questione imprescindibili secondo il Comune era "l’autonomia del nostro Distretto. Finché avremo un distretto e un budget potremo garantire servizi di qualità". ‘Noi Imola’ osserva che il Distretto è una parte dell’Ausl: la stessa Ausl di Bologna ne ha sei, mentre Imola ne ha uno. "Se quello di Imola diventerà solo un Distretto dell’Asl metropolitana di Bologna non avremo più la gestione delle risorse economiche e le decisioni saranno prese a Bologna", mandano a dire da ‘Noi Imola’. "Avremo autonomia, ma nel Distretto": così non va. "Certi temi sono troppo importantu per essere lasciati a politici e tecnici autoreferenziali – concludono dall’associazione – Bisogna affrontarli in incontri pubblici con i cittadini. E noi li organizzeremo".