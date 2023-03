Noi, insostituibili nella ripresa post Covid

Sabina

Quarantini*

Le donne fanno impresa e la fanno bene. L’imprenditoria femminile è una realtà consolidata e copre percentuali rilevanti in settori come il commercio, la ristorazione e l’attività ricettiva. Da uno studio di Unioncamere emerge un dato importante che è l’incremento del tasso di partecipazione femminile in settori quali informazione, comunicazione ed attività finanziarie ed assicurative. Questo è indicativo di come sempre più donne decidano di mettere a frutto le proprie conoscenze e competenze in settori che storicamente hanno una prevalente presenza maschile.

Valorizzare e sostenere queste realtà tramite formazione, agevolazioni e misure mirate può permettere alle imprenditrici di conciliare i tempi di lavoro con quelli familiari.

Da una ricerca di Confesercenti Impresa Donna, che è attivamente a fianco dell’imprenditoria femminile, emerge che dopo la pandemia le lavoratrici indipendenti hanno mostrato di saper ripartire con vitalità ed impegno trainando molti settori.

Proprio per questo incentivi come l’accesso ai servizi legati alle varie fasi della maternità, buone politiche di welfare e consulenze adeguate sono necessarie per una partecipazione paritaria al mondo del lavoro che è sicuramente un vantaggio per tutta la società. Una sfida insomma che riguarda l’intera sfera politica, senza dimenticare le sensibilità degli amministratori locali che molto (ma non tutto) possono fare per sostenere le imprese al femminile.

*presidente

Confesercenti Imola