Noleggio auto a lungo termine, accordo con il gruppo Adl

Una flotta di auto pronte per i clienti del Gruppo La Cassa di Ravenna che comprende anche Banca di Imola. La banca ha infatti raggiunto un importante accordo con Ald Automotive, azienda specializzata nella gestione e commercializzazione delle auto con sedi in 41 nazioni e 1,5 milioni di veicoli gestiti nel mondo. Grazie a questo accordo i clienti del Gruppo Cassapotranno vivere un’esperienza nel settore del noleggio a lungo termine che consentirà loro di avere accesso alle migliori tecnologie, anche nell’ottica di sviluppare una modalità sostenibile e dal sempre più ridotto impatto ambientale. I clienti avranno a disposizione un’ampia gamma di veicoli di ogni tipologia e marca che verrà costantemente aggiornata. Il canone libera inoltre il cliente da qualunque impegno e scadenza: include infatti un ottimo pacchetto di coperture assicurative che comprende la Kasko totale e l’incendio e furto, include la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, il soccorso stradale h 24 e il diritto di prelazione per l’eventuale acquisto alla scadenza.