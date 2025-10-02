Nomisma fotografa il circondario: "Imprese ok, criticità sul sociale"

Un tessuto imprenditoriale capace di "rispondere positivamente alle turbolenze del mercato", ma anche "criticità sul versante socio-sanitario, all’interno del quale crescono i bisogni assistenziali soprattutto degli anziani". Sono le anticipazioni sullo studio (i cui dati restano per ora riservati) condotto da Nomisma sullo stato di salute dell’economia imolese che aprirà la conferenza economica del circondario in programma il 23-24 ottobre all’auditorium dell’Osservanza.

In uno scenario geopolitico caratterizzato da forti incertezze, il territorio dei dieci comuni "ha mostrato una ottima capacità di resilienza e reazione agli shock esogeni – riporta la fotografia scattata dalla società bolognese di ricerca e consulenza –, quali l’ondata inflattiva e i cambiamenti delle catene di fornitura che hanno impattato l’economia nazionale".

Tuttavia, a livello locale restano "elementi di attenzione rilevanti che attengono a diversi aspetti della vita dei cittadini", avvertono da Nomisma, mettendo l’accento sull’invecchiamento della popolazione "specie per ciò che attiene le coorti in età attiva, determinando criticità sul versante dei consumi e una pressione sui servizi socio-sanitari e di welfare".

Promosse invece le imprese imolesi, che hanno mostrato "una buona crescita del volume di affari a partire dal 2019, grazie alla alta qualità e specializzazione della produzione manifatturiera e al relativo orientamento all’export".

Quanto al settore commerciale, "pur crescendo in termini di volumi, presenta una profonda divaricazione tra le performance tra micro-imprese, solitamente di prossimità, e gli altri attori della filiera", avvertono da Nomisma.

Sotto il profilo turistico, vista da Bologna l’area imolese "non è riuscita ad agganciare completamente il trend di crescita che ha caratterizzato il contesto metropolitano, con una capacità ricettiva che sta affrontando un repentino cambiamento, posizionandosi sul segmento extra-alberghiero che ha visto un incremento significativo negli ultimi anni".

Venendo al mercato del lavoro, secondo lo studio realizzato da Nomisma il circondario "presenta ottimi livelli occupazionali e una ridotta disoccupazione, anche se si rileva da più parti una carenza di manodopera, anche legata a fattori demografici, e una scarsa specializzazione in settori chiave, con specifiche difficoltà ad attrarre e trattenere giovani talenti".

Il mercato immobiliare locale, infine, "si presenta dinamico, caratterizzato da una crescita delle compravendite – è un’altra anticipazione dello studio – e, in parallelo, anche dei prezzi delle abitazioni e dei canoni di locazione, segno di una domanda crescente e di un’offerta non sufficiente a soddisfarla, anche per via del numero di alloggi vuoti non immessi sul mercato e per la crescita degli alloggi ad uso turistico".

Una sintesi di quanto emerso dall’analisi è stata anticipata ieri a Palazzo Sersanti. Per Nomisma era presente Francesco Capobianco. Al suo fianco, il sindaco Marco Panieri, per il quale l’appuntamento del 23-24 ottobre si inserisce in un "percorso di visione condivisa per trasformare le sfide globali in opportunità locali". La vedono così anche l’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini, che a proposito dell’iniziativa all’Osservanza parla di "vero laboratorio di futuro", e la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Silvia Poli, per la quale la conferenza rappresenta un "momento cruciale per guardare al futuro del nostro territorio".