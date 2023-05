"Non c’erano privilegi personali"

"Per me vale quanto la vittoria delle elezioni a Imola". L’ex sindaco Daniele Manca, oggi senatore del Pd, accoglie con ovvia soddisfazione la sentenza della sezione d’Appello della Corte dei conti che, ribaltando il giudizio di primo grado, lo proscioglie da ogni addebito in relazione alle indennità percepite in qualità di presidente dell’assemblea dei soci del Con.Ami nel periodo in cui guidava il Comune.

"Una vicenda particolare che andava chiusa perché aveva messo in dubbio l’operato di tanti – ricostruisce oggi Manca di fronte a un proscioglimento che riguarda anche gli ex vertici del Consorzio – . Quando si fa il sindaco per dieci anni, l’ultima cosa che vorresti è l’esistenza di ombre su possibili privilegi personali. Tutte cose che ora sono state risolte". Il nodo della questione, sottolinea, risulta infatti ormai sciolto: quegli oltre 120mila euro percepiti tra giugno 2010 e gennaio 2018 gli spettavano. "Tutto nasce da un esposto dell’opposizione – riavvolge il nastro Manca –. Ed è normale che le minoranze svolgano un ruolo di controllo e verifica. In primo grado però era andata molto male: erano stati individuati meccanismi dolosi a mio avviso incompatibili con il nostro operato. Si conferma invece quello per il quale abbiamo sempre lavorato: il Con.Ami è un’azienda pubblica, ma a valenza economica".