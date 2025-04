Non dà la precedenza. Ferite due persone

Schianto sulla San Vitale, due feriti. E’ il bilancio di un incidente avvenuto l’altra sera, intorno alle 22.

Secondo le ricostruzioni della polizia locale, un fuoristrada Land Rover, guidato di un 64 di Cervia, si sarebbe immesso sulla San Vitale in prossimità del civico 159 da un parcheggio di un ristorante mancando di dare la precedenza a una Fiat Stilo che stava arrivando. A bordo della Stilo un uomo di 31 anni residente a Imola. Quest’ultimo, ferito, è stato trasportato all’ospedale maggiore di Bologna in condizioni non gravi. Ferito anche il passeggero, un 20enne residente a Lagosanto, trasportato in condizioni non gravi all’ospedale di Imola.