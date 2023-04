"Non rinvieranno anche le nozze?"

"Fortuna che in Autodromo non hanno iniziato ancora con i matrimoni, altrimenti si sarebbero dovuti rinviare anche i fiori d’arancio per lavori in corso". Il leghista Simone Carapia usa come al solito l’arma del sarcasmo. E pochi giorni dopo il via libera del Comune alle nozze in pista, provoca. Al di là di questo, il rinvio della Le Mans Series, abbinato all’annullamento del torneo ‘Tennis on the racetrack’, preoccupa gli albergatori. Tra gli addetti ai lavori inizia a farsi largo l’idea che la F1 (intesa come investimento) possa monopolizzare gli sforzi dell’Autodromo a discapito del calendario eventi.