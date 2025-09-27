Non scordiamoci il dialetto. Quattro lezioni per viverlo

Quattro lezioni per rispolverare il dialetto romagnolo alle latitudini di Mordano. Un capitale lessicale inestimabile, utilizzato con continuità da intere generazioni di persone durante il secolo scorso soprattutto nelle campagne. La valenza e il fascino del gergo popolare da tutelare e salvaguardare, come elemento identitario e della tradizione. Una concreta triangolazione d’intenti, quella messa in campo da Università Aperta, Proloco e municipio di Mordano, per riavvolgere il nastro della memoria e approfondire un’interessante sfaccettatura dello scenario culturale e relazionale di qualche decennio fa. Manca sempre meno all’inizio del corso ‘In rumagnol us dis…’ che prenderà il via il 15 ottobre, e proseguirà fino al 5 novembre, dalle 20,30 alle 22 al Torrione di Bubano e nella sala polifunzionale di Palazzo Liverani a Mordano. Da lingua orale a lessico scritto, quasi elitario. Un lento declino per l’uso pratico del dialetto sempre più lontano dalla quotidianità ma, allo stesso tempo, così carico di ricchezza evocativa nella poesia, nelle tradizioni e nelle chiacchiere degli anziani. Quattro lezioni autoconclusive in presenza tenute da docenti di rilievo come Denis Campitelli, Giancarlo Cerasoli e Mario Gurioli.

Il cesenate Campitelli, attore e autore di teatro e cinema, è stato di recente ‘dialect coach’ per il collega Luca Marinelli nella serie Sky ‘M. Il figlio del secolo’. Cerasoli, già vicedirettore de ‘La Piê’ e vincitore del premio Guidarello nel 2021 per il giornalismo d’autore nella sezione cultura della Romagna, ha scritto numerosi saggi sull’evoluzione della medicina sul territorio. Non meno importante Mario Gurioli che il 29 ottobre e il 5 novembre alimenterà il focus sul ruolo della donna e dei bambini nella Romagna di una volta con l’ausilio di immagini e letture. "Il desiderio era quello di portare sul nostro territorio un corso dedicato al dialetto romagnolo – spiega l’assessora mordanese Elisa Terbio con delega alla cultura –. Le quattro lezioni sono alla portata di tutti, anche di coloro che di dialetto romagnolo non hanno mai sentito una parola".

E ancora: "Come municipio siamo molto soddisfatti dell’evoluzione di questo lavoro corale tra due importanti associazioni della zona, come Università Aperta e Proloco Mordano, impegnate sul fronte della cultura e della socializzazione – aggiunge –. Il dialetto, anche se un po’ trascurato dalle nuove generazioni, fa parte di ognuno di noi quotidianamente nelle piccole cose". Le lezioni prevedono una quota di iscrizione con riduzione per i soci di Università Aperta e studenti universitari oltre alla gratuità per gli alunni delle scuole superiori convenzionate (info univaperta.it).

Mattia Grandi