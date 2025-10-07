’Non si butta via niente’. Quando l’unione fa la forza

Un menù sorprendente, fatto di sapori autentici e ingredienti spesso dimenticati, ha accolto i partecipanti all’evento ‘Un s’bóta veja gnét’ andato in scena nei giorni scorsi al Mercato della Terra. Pesto di foglie di ravanello a condire la pasta artigianale, torte di pane e panzanelle nate dal recupero del pane raffermo, crostini insaporiti con talli d’aglio fermentati o rape rosse, ricotte arricchite da composte e, a chiudere, un dessert che profuma di tradizione: la pera volpina al vino rosso, uno dei frutti "dimenticati" della nostra campagna. Un pranzo a scarto zero che ha dimostrato come la cucina sostenibile possa trasformarsi in una festa per il palato e per l’ambiente.

Il successo della giornata non è stato solo gastronomico. L’appuntamento ha infatti segnato anche la presentazione dei dati aggiornati del progetto di recupero delle eccedenze alimentari ‘Non si butta via niente’, avviato nel 2022 e oggi modello replicato in altre città dell’Emilia-Romagna. In tre anni e mezzo di attività sono stati recuperati e redistribuiti 47mila chili di prodotti alimentari, di cui 8.500 di pasti già cotti, per un valore stimato di circa 297mila euro. Un impegno che ha portato a un risparmio ambientale di 170mila chili di CO2 e 100mila metri cubi d’acqua, l’equivalente di 31 piscine olimpiche.

Il progetto, promosso dal Comune insieme al Gruppo Hera e a Last Minute Market, coinvolge diversi donatori della filiera alimentare – dai supermercati alle mense aziendali, dai bar alle aziende di produzione – che si impegnano a destinare i propri surplus a chi ne ha più bisogno. Le eccedenze vengono raccolte e distribuite a realtà come Caritas diocesana, Croce Rossa, cooperativa Mano Tesa e Associazione No Sprechi, che le trasformano in aiuto concreto per famiglie e persone in difficoltà.

Durante l’evento, il pubblico ha potuto visitare anche una mostra fotografica di Mauro Monti, che racconta con immagini il valore del dono e i volti di chi, ogni giorno, è protagonista di questa rete solidale. "L’iniziativa è stata un momento di condivisione che ha permesso di intrecciare le storie del progetto Un s’bóta veja gnét con quelle del Mercato della Terra, luogo di socialità e di educazione al consumo consapevole – dichiarano la vicesindaca Elisa Spada, l’assessore allo Sviluppo economico e all’Agricoltura, Pierangelo Raffini, e l’assessora alle Politiche sociali, Daniela Spadoni –. Ringraziamo tutte le realtà coinvolte, senza le quali nulla di questo sarebbe possibile".