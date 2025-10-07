Il bene e il male
Massimo Pandolfi
Il bene e il male
Imola
Cronaca’Non si butta via niente’. Quando l’unione fa la forza
7 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
’Non si butta via niente’. Quando l’unione fa la forza

L’evento al Mercato della Terra ha coinvolto tante realtà attive nell’area

Un momento dell’evento

Un momento dell’evento

Un menù sorprendente, fatto di sapori autentici e ingredienti spesso dimenticati, ha accolto i partecipanti all’evento ‘Un s’bóta veja gnét’ andato in scena nei giorni scorsi al Mercato della Terra. Pesto di foglie di ravanello a condire la pasta artigianale, torte di pane e panzanelle nate dal recupero del pane raffermo, crostini insaporiti con talli d’aglio fermentati o rape rosse, ricotte arricchite da composte e, a chiudere, un dessert che profuma di tradizione: la pera volpina al vino rosso, uno dei frutti "dimenticati" della nostra campagna. Un pranzo a scarto zero che ha dimostrato come la cucina sostenibile possa trasformarsi in una festa per il palato e per l’ambiente.

Il successo della giornata non è stato solo gastronomico. L’appuntamento ha infatti segnato anche la presentazione dei dati aggiornati del progetto di recupero delle eccedenze alimentari ‘Non si butta via niente’, avviato nel 2022 e oggi modello replicato in altre città dell’Emilia-Romagna. In tre anni e mezzo di attività sono stati recuperati e redistribuiti 47mila chili di prodotti alimentari, di cui 8.500 di pasti già cotti, per un valore stimato di circa 297mila euro. Un impegno che ha portato a un risparmio ambientale di 170mila chili di CO2 e 100mila metri cubi d’acqua, l’equivalente di 31 piscine olimpiche.

Il progetto, promosso dal Comune insieme al Gruppo Hera e a Last Minute Market, coinvolge diversi donatori della filiera alimentare – dai supermercati alle mense aziendali, dai bar alle aziende di produzione – che si impegnano a destinare i propri surplus a chi ne ha più bisogno. Le eccedenze vengono raccolte e distribuite a realtà come Caritas diocesana, Croce Rossa, cooperativa Mano Tesa e Associazione No Sprechi, che le trasformano in aiuto concreto per famiglie e persone in difficoltà.

Durante l’evento, il pubblico ha potuto visitare anche una mostra fotografica di Mauro Monti, che racconta con immagini il valore del dono e i volti di chi, ogni giorno, è protagonista di questa rete solidale. "L’iniziativa è stata un momento di condivisione che ha permesso di intrecciare le storie del progetto Un s’bóta veja gnét con quelle del Mercato della Terra, luogo di socialità e di educazione al consumo consapevole – dichiarano la vicesindaca Elisa Spada, l’assessore allo Sviluppo economico e all’Agricoltura, Pierangelo Raffini, e l’assessora alle Politiche sociali, Daniela Spadoni –. Ringraziamo tutte le realtà coinvolte, senza le quali nulla di questo sarebbe possibile".

