Non solo all’Autodromo. Monsterland si allarga

Imola
CronacaNon solo all’Autodromo. Monsterland si allarga
29 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Dopo l’evento di Halloween, festa ‘diffusa’ in centro anche il giorno successivo. Da piazza Matteotti ai diversi bar la chiave rimarrà sempre quella del festival.

Dopo la lunga notte di Halloween all’Autodromo, Monsterland è destinato a non fermarsi. Sabato primo novembre il festival si allargherà nel cuore della città, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Dalle 10 del mattino fino a tarda notte, tra musei, piazze e locali, la città promette di diventare teatro di una giornata che unisce cultura, gusto e musica in un’unica grande esperienza collettiva.

A completamento della manifestazione principale, si terrà anche il party ufficiale di chiusura del Festival alla Rocca Sforzesca, con un dj set dei Planet Funk, a ingresso gratuito e aperto a tutto il pubblico.

In contemporanea, sarà attivato il ‘Monsterland diffuso’, realizzato in collaborazione con i locali e le attività del centro storico, che trasformerà la città in un percorso tematico tra musica, arte e intrattenimento. Un’estensione del format nata per favorire la permanenza dei visitatori anche nel giorno successivo e per rafforzare il legame tra il festival e la comunità.

Le prime luci del giorno aprono le porte della cultura con le aperture straordinarie di Palazzo Tozzoni e del museo San Domenico (10-13 e 15-19), un’occasione per scoprire o riscoprire il patrimonio artistico imolese.

In piazza Matteotti, il Baccanale porta in scena il gusto con street food, piatti tipici e specialità locali dalle 13,30 fino a mezzanotte. Dalle 16 in poi, piazza Matteotti diventa la grande consolle di Monsterland: Cerve & Regaz, Casacci e Rosso accendono il pomeriggio con un dj set fino a tarda sera. E poi, a partire dall’ora dell’aperitivo, la festa si diffonde nei locali: al Caffè della Rocca (da mezzogiorno a mezzanotte) si alternano Lorenzo De Blanck, Alessandro Stoppa b2b Ricky Pedro e Borosness b2b Bjoint; al Bar Otello in via Emilia 166 (dalle 21,30 a mezzanotte) arrivano le Monsterland Girls, mentre Bar Parsot, Mezcal ed Elio’s Café animano le vie del centro con dj set e ospiti speciali.

Il gran finale sarà al Tonico Club-Bar, dalle 23,30 alle 3, con Simon Vincent e altri ospiti per un after party tutto da ballare.

Insomma, dopo il brivido dell’Autodromo, Monsterland vuole conquistare la città: una festa diffusa tra arte, suoni e sapori, che si spera chiuderà in grande stile il weekend di Halloween e accenderà Imola con un’energia contagiosa.

