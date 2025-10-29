Non solo all’Autodromo. Monsterland si allarga

Dopo la lunga notte di Halloween all’Autodromo, Monsterland è destinato a non fermarsi. Sabato primo novembre il festival si allargherà nel cuore della città, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Dalle 10 del mattino fino a tarda notte, tra musei, piazze e locali, la città promette di diventare teatro di una giornata che unisce cultura, gusto e musica in un’unica grande esperienza collettiva.

A completamento della manifestazione principale, si terrà anche il party ufficiale di chiusura del Festival alla Rocca Sforzesca, con un dj set dei Planet Funk, a ingresso gratuito e aperto a tutto il pubblico.

In contemporanea, sarà attivato il ‘Monsterland diffuso’, realizzato in collaborazione con i locali e le attività del centro storico, che trasformerà la città in un percorso tematico tra musica, arte e intrattenimento. Un’estensione del format nata per favorire la permanenza dei visitatori anche nel giorno successivo e per rafforzare il legame tra il festival e la comunità.

Le prime luci del giorno aprono le porte della cultura con le aperture straordinarie di Palazzo Tozzoni e del museo San Domenico (10-13 e 15-19), un’occasione per scoprire o riscoprire il patrimonio artistico imolese.

In piazza Matteotti, il Baccanale porta in scena il gusto con street food, piatti tipici e specialità locali dalle 13,30 fino a mezzanotte. Dalle 16 in poi, piazza Matteotti diventa la grande consolle di Monsterland: Cerve & Regaz, Casacci e Rosso accendono il pomeriggio con un dj set fino a tarda sera. E poi, a partire dall’ora dell’aperitivo, la festa si diffonde nei locali: al Caffè della Rocca (da mezzogiorno a mezzanotte) si alternano Lorenzo De Blanck, Alessandro Stoppa b2b Ricky Pedro e Borosness b2b Bjoint; al Bar Otello in via Emilia 166 (dalle 21,30 a mezzanotte) arrivano le Monsterland Girls, mentre Bar Parsot, Mezcal ed Elio’s Café animano le vie del centro con dj set e ospiti speciali.

Il gran finale sarà al Tonico Club-Bar, dalle 23,30 alle 3, con Simon Vincent e altri ospiti per un after party tutto da ballare.

Insomma, dopo il brivido dell’Autodromo, Monsterland vuole conquistare la città: una festa diffusa tra arte, suoni e sapori, che si spera chiuderà in grande stile il weekend di Halloween e accenderà Imola con un’energia contagiosa.