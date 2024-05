Non solo bolidi in pista. Torna anche la ‘Fan zone’

Non solo pista. Per la F1, torna operativa anche la Fan zone già allestita in occasione del Mondiale Endurance. Sarà aperta gratuitamente da venerdì 17 a domenica 19 maggio, dalle 8 alle 19, per chi è in possesso del biglietto per il Gp. Prologo straordinario a ingresso libero per tutti giovedì 16 a partire dalle 13.

Nella grande area dedicata al pubblico, oltre ai punti di ristoro e vendita di prodotti ufficiali F1, ci saranno 16 simulatori di guida che gareggeranno in contemporanea e la zona Pit-stop challenge dove i fan si potranno sfidare tra loro per cambiare le gomme nel più breve tempo possibile.

Gli appassionati potranno inoltre scoprire il dietro le quinte e incontrare i propri beniamini per le diverse sessioni di autografi sul grande palco di via Malsicura dove per tutto il weekend si alterneranno interviste e dj set. Tantissime inoltre le monoposto di F1 storiche in esposizione nella Fan zone e all’interno della Motor Valley area. Sul podio, si brinda con spumante tricolore.

"Siamo particolarmente lieti di celebrare con le nostre bollicine Trentodoc questo Gp a cui abbiamo dedicato una speciale edizione della serie Ferrari F1 Edition – afferma Matteo Lunelli, presidente e amministratore delegato di Ferrari Trento –. Innanzitutto perché è dedicato al made in Italy, di cui siamo orgogliosi ambasciatori nel mondo; ma anche perché vogliamo ricordare un grande campione come Ayrton Senna e contribuire a un progetto sociale che, grazie a lui, ha cambiato la vita di migliaia di giovani".

Festa grande in tutto il centro storico che, come ormai di consueto, si vestirà a festa tra bandiere e striscioni. Venerdì, sabato e domenica i 1.500 metri che vanno dalla stazione ferroviaria all’Autodromo, attraversando il cuore della città, si animeranno

con iniziative ed eventi. Piazza Matteotti, in particolare, diventerà il ‘Villaggio Terre&Motori’ tra cibo, degustazioni enologiche, musica, esposizione di mezzi delle forze dell’ordine e il merchandising originale della F1.