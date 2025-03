"Non sono sorpreso. Tutto è in aumento"

"Non ci possiamo fare molto. I prezzi dei bolli sono comunque fermi da una vita, quindi penso che, nonostante il dispiacere, va tutto nel paniere dei costi. D’altra parte, ormai, è tutto caro, e ci dobbiamo fare i conti, volenti o nolenti". Queste le parole di Anzio Landi. Il cittadino infatti riflette con una certa rassegnazione sulle difficoltà quotidiane, senza essere stupito di questa notizia di aumento di prezzi. "Sono le comodità a cui tutti dobbiamo sottostare, anche se ci pesano. Alla fine, si finisce per accettarle perché, per lo meno per il momento, sembra non esserci alternativa migliore". conclude il nostro lettore con un po’ di amarezza.