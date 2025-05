Note di strada, tre giorni di eventi

È già tempo di Note di Strada. L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del municipio, è in agenda nel cuore pulsante del paese della vallata del Santerno da oggi al 2 giugno. Un appuntamento cresciuto di anno in anno e diventato ormai un punto di riferimento per i giovani della collina e non solo. Merito di una programmazione che ogni anno aggiunge qualche novità pur confermando l’asse portante fatto di buona enogastronomia, divertimento e spettacoli live.

Si parte alle 16 con l’apertura dello stand gastronomico e la concomitante Festa dello Sport negli impianti sportivi di via XV Aprile. Dalle 18, staffetta tra dj Fighet e Max Vasselli nella consolle allestita in Piazza Cavalli prima di lasciare il posto al maxi schermo per la visione della finalissima di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain.

Domenica 1° giugno protagonista del pomeriggio casalese il raduno di Auto Tuning organizzato dagli appassionati di Imola Tuning: una straordinaria carrellata di potenti mezzi a quattro ruote da lasciare tutti a bocca aperta. Aperitivo con la play list di dj Peggyns per fare da apripista allo scatenato show dei Moka Club. E alle 23 arriveranno pure i bomboloni caldi per tutti grazie al forno Dondi.

Nel 2 giugno di festa nazionale, stand gastronomico della Pro Loco aperto già all’ora di pranzo, anche con la specialità ficattola. Il gran finale? Dalle 21 in poi con i capolavori immortali di Vasco Rossi portati sul palco dalla tribute band Bellaprika.