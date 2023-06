Notificati gli avvisi per la Tari "Inviati prima del nubifragio"

I contribuenti del Circondario stanno ricevendo la notifica di accertamenti tributari Tari riferiti al 2019-2020 e i solleciti 2021. "Sono procedimenti attivati prima dell’alluvione – spiegano dall’ufficio tributi associati dell’ente di via Boccaccio –, notificati in questi giorni dal soggetto incaricato della notifica, quindi indipendenti dall’amministrazione". Il decreto legge del governo sull’emergenza alluvionale ha previsto la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto, degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, incluse le cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio per i contribuenti residenti e per le aziende con sede legale o operativa nel territorio dei comuni indicati nel decreto. "Per tutti coloro che risiedono nei Comuni o nelle zone indicate nell’allegato al decreto legge sull’emergenza alluvionale è possibile sospendere i pagamenti degli accertamenti Tari ricevuti – ricordano sempre dal Circondario – ovvero altri avvisi di carattere tributario recapitati in questi giorni fino al 31 agosto". Per Imola, il provvedimento riguarda: San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tre Monti, Autodromo, Codrignanese.