Notte Celeste e solidarietà agli alluvionati

Continua l’impegno di Castel San Pietro Terme a favore delle popolazioni colpite dagli eventi

alluvionali del mese scorso. Oggi, in occasione della Notte Celeste delle Terme dell’Emilia Romagna, sarà inaugurata, dopo i restauri, l’antica Edicola delle Acque. Presente l’associazione culturale Terra Storia Memoria con uno stand nel parcheggio delle Terme (viale Terme 1113), per promuovere la raccolta fondi. Sarà così possibile acquistare le piccole formelle di terracotta dipinte, create dall’artista castellano Gianni Buonfiglioli. Il ricavato sarà versato sul conto corrente dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna.