‘Notte d’amore immenso’ Due concerti speciali per celebrare Contavalli

Due concerti speciali nel cortile di Santa Maria in Regola. Così la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha deciso di celebrare il centenario della nascita di ‘Notte d’amore immenso’, il violino di Primo Contavalli, costruito appunto nel gennaio del 1923 e acquisito da Palazzo Sersanti a un’asta a Londra nel 2016.

Contavalli comincia a dedicarsi alla liuteria dopo la Prima guerra mondiale quando, assieme al fratello Secondo, subentra al padre nel laboratorio di famiglia in via Valsalva. Mentre Secondo si dedica alla falegnameria e all’ebanisteria, Primo si specializza nella costruzione di violini e violoncelli.

Nella grande casa bottega si sviluppa un micro universo che coinvolge artigiani, clienti, amici: le persone si fermano a chiacchierare, parlano di politica, e intanto si lavora. Al piano terra la falegnameria, al primo piano la liuteria. Si taglia, si sega, si smartella, si provano i violini.

Gli strumenti musicali di Primo diventano conosciuti ed iniziano ad essere richiesti all’estero, soprattutto in Giappone. Primo Contavalli intrattiene una fitta corrispondenza con i musicisti che suonano i suoi strumenti, conserva le fotografie che gli inviano, annota sui quaderni le caratteristiche di ogni lavoro che realizza: il legno utilizzato, come suona, se ha voce potente… e ad ogni strumento dà un nome e assegna un compito: portare all’interno una dedica, perché questa risuoni nel tempo insieme alla musica.

Alla storia di Contavalli e del suo laboratorio che, dalla morte del liutaio è rimasto intatto, la Fondazione ha dedicato nel 2015 un documentario realizzato dal regista Mauro Bartoli. Come ogni strumento anche il violino della Fondazione deve essere utilizzato per non perdere la sua voce: ogni mese il violino viene accordato e suonato e dal 2017 si esibisce in una serie di concerti nel cortile di Santa Maria in Regola. Tutti i suonatori invitati devono utilizzare il violino della Fondazione per esibirsi.

In questi anni sul palco di Santa Maria in Regola si sono avvicendati violinisti classici, jazzisti, suonatori irlandesi, francesi, slavi e sudamericani in una rassegna giunta al suo settimo anno per un totale di dodici spettacoli. Quest’anno gli appuntamenti sono giovedì 22 giugno con Ensemble Leuterius ("Viaggio di un violino nel mediterraneo") e giovedì 29 giugno con I Suonatori della Valle del Savena ("Arie di danza dalla cultura dell’Appennino"). Inizio alle 21. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti (0542-26606).