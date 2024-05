’Notte dei pupazzi’ in dieci biblioteche

Per il secondo anno consecutivo le biblioteche dei dieci comuni del Nuovo Circondario Imolese organizzano la ‘Notte dei pupazzi’. L’iniziativa, realizzata per la prima volta nel 2007 in una biblioteca della Pennsylvania e divenuta celebre anche in Giappone, comincerà domani quando dalle 16.30 alle 18.30 i piccoli lettori potranno portare il proprio pupazzo preferito in biblioteca per trascorrere una notte speciale.

I bibliotecari faranno compagnia ai peluche per una serie di set fotografici e per documentare le ore passate tra gli scaffali. Il momento del ritiro dei peluche e delle bambole? Sabato alle 10.30 quando i bimbi potranno ascoltare le storie lette dalle bibliotecarie ai pupazzi durante la notte. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili presso ciascuna biblioteca del territorio. Possono partecipare all’iniziativa tutti i bambini dai 4 ai 7 anni di età. Un momento di convivialità e divertimento per tutte le età.