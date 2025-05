Notte di paura in Pedagna. Un appartamento in fumo, evacuato palazzo di 9 piani

Il fumo si leva alto dalla corte di giganteschi palazzi. Sotto, ci sono decine di persone con lo sguardo all’insù mentre il brillare delle sirene si mischia al bagliore delle fiamme. Serata di paura in Pedagna: maxi incendio in un appartamento in via Donizetti e palazzo di nove piani evacuato: tanti i video sui social in cui si sentono commenti e grida di preoccupazione dei cittadini.

L’allarme è scattato intorno alle 20 della sera di domenica: da quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite dal terrazzo per poi propagarsi all’interno dell’abitazione.

All’origine di tutto potrebbe esserci un guasto elettrico, o un cortocircuito che dal balcone avrebbe fatto estendere le fiamme all’interno dell’abitazione. Importanti i danni al soggiorno, mentre il fumo ha annerito il resto dei locali, rendendoli inutilizzabili.

Ai pompieri ci sono volute quasi quattro ore per domare il rogo . Sono impegnate più squadre di vigili del fuoco. In particolare due da Imola con autobotte e autoscala, Fontanelice e Bologna oltre all’attivazione del funzionario di guardia provinciale. L’appartamento pare fosse fortunatamente vuoto al momento dell’incendio, ora risulta però inagibile. Evacuato di tutti i residenti invece – in via preventiva – l’intero stabile di nove piani durante le operazioni dei vigili del fuoco.

Nel rogo non sarebbe rimasto ferito nessuno, ma i sanitari del 118 hanno caricato in ambulanza una persona che aveva accusato un malore mentre scendeva le scale.

Presenti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Imola agli ordini del comandante Domenico Lavigna. I militari dell’Arma hanno partecipato alle operazioni di soccorso. Nei prossimi giorni – come da prassi – sarà invece compito dei tecnici stabilire l’agibilità della struttura e degli impianti all’interno dell’appartamento finito bruciato.

Qualche mese fa – pare sempre per un guasto legato all’impianto elettrico –, simile sorte era toccata a un alloggio nel quartiere Zolino, coinvolto da un rogo nel cuore della notte.

In quel caso erano state portate in ospedale quattro persone per accertamenti, compreso un bambino molto piccolo, mentre una buona manciata di appartamenti era stata giudicata inagibile.

