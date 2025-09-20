‘Notte europea dei ricercatori’, Imola dice presente

Imola partecipa per la prima volta alla ‘Notte europea dei ricercatori’, l’iniziativa promossa dalla commissione europea dal 2005 per avvicinare cittadini e scienziati e diffondere la cultura scientifica in modo informale e stimolante. Appuntamento venerdì 26 settembre, quando la sede imolese dell’Università di Bologna aderirà al progetto Society reAgiamo, realizzato in collaborazione con l’Alma Mater del capoluogo emiliano, Università di Ferrara e diversi centri di ricerca dell’Emilia-Romagna.

L’evento si concentrerà su temi legati all’uso consapevole del cibo e delle sostanze chimiche presenti nella vita quotidiana. I partecipanti potranno osservare, grazie a semplici esperimenti e dimostrazioni, come nascono alcune reazioni chimiche e quali effetti possono avere sulla salute. Il programma prevede otto attività divulgative distribuite tra le due sedi universitarie cittadine, Palazzo Vespignani e Palazzo Dal Pero, in via Garibaldi.

Le porte di Palazzo Vespignani si apriranno alle 17.30 per il saluto di benvenuto, seguito dalle attività che proseguiranno fino alle 22.

La serata offrirà così a cittadini di tutte le età l’opportunità di incontrare ricercatori, scoprire i segreti della scienza e comprendere meglio le professioni della ricerca, in un’atmosfera interattiva e divertente.

Nel 2025 la Notte coinvolgerà, oltre a Imola, anche Bologna, Cesena, Fano, Forlì, Predappio, Ravenna, Faenza, Rimini e Ferrara, proponendo attività pensate per tutti, con un’attenzione particolare a ragazze e ragazzi. L’invito del progetto è chiaro: "reAGIRE consapevolmente", stimolando curiosità e partecipazione attraverso esperimenti, dimostrazioni e laboratori. Il programma completo delle attività è consultabile sul sito: https://www.nottedeiricercatori-society.eu/la-notte.