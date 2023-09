Nove incontri in municipio sulla salute

Il municipio di Borgo Tossignano punta sulla salute con nove incontri di approfondimento con medici e specialisti della sanità. Tutti i martedì, dal 3 ottobre al 5 dicembre dalle ore 15 alle 16, spazio al ciclo di appuntamenti aperti alla cittadinanza di ‘Parliamo della mia salute’ nella sala consiliare del paese. Un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Professione Medica Insalute e Ausl Imola con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dell’Antica Società Maccheroni di Beneficenza. Dall’ereditarietà, come elemento significativo per una corretta diagnosi, al diabete mellito passando per l’importanza dei diari di monitoraggio, la conoscenza dei farmaci e la pressione arteriosa. Ma anche diversi focus su pediatria, osteopenia, osteoporosi, sarcopenia e malattia ischemica.

m.g.