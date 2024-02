Novità all’Autodromo. Fra design e storia, la Lamborghini Arena sbarca ad aprile

La stagione 2024 dell’Autodromo si arricchisce di un’altra gemma. Ed è ancora una volta una grande manifestazione dedicata al mondo delle quattro ruote. Sabato 6 e domenica 7 aprile all’Enzo e Dino Ferrari va infatti in scena Lamborghini Arena, il più importante evento organizzato dal marchio di Sant’Agata Bolognese che nel 2023 ha festeggiato il 60° Anniversario e ora si prepara a celebrare nel cuore della Motor Valley il proprio passato e presente, con una grande festa aperta a tutti gli appassionati di motori.

Centinaia di Lamborghini provenienti da ogni parte del mondo saranno le protagoniste del weekend in pista, mentre nel paddock si potranno ammirare le icone del passato e immergersi nel futuro grazie alle aree dedicate a simulatori di guida e realtà virtuale.

Semaforo verde a partire dalle 9 di sabato 6 aprile, quando entreranno in pista le Huracán Super Trofeo Evo2, per scaldare i motori in vista della prima gara stagionale del campionato monomarca più veloce del mondo, il Lamborghini Super Trofeo, in programma proprio a Imola dal 19 al 21 aprile.

Lamborghini Arena sarà inoltre un’occasione unica per apprezzare le prestazioni delle Essenza SCV12, hypercar da pista in edizione limitata in soli 40 esemplari, pronte ad entusiasmare i fan grazie al sound del motore V12 aspirato da 830 cavalli.

Domenica 7 dalle 11.30 alle 12.30 il clou del weekend in pista, quando circa 500 vetture sfileranno tra i cordoli per comporre la più grande parata nella storia del marchio. Nel paddock sarà allestito il ‘Lifestyle village’, in cui vivere a 360° l’esperienza Lamborghini. A partire dalla gloria del passato grazie a esemplari unici esposti dal Lamborghini Polo Storico, tra cui la Countach LP 400 S, che fece la pace car (auto che precede i concorrenti nel primo giro di gara prima di una partenza lanciata) al 39esimo Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo il 31 maggio del 1981. Un grande passato e un presente innovativo da vivere grazie a e-sports e realtà virtuale.

Nella Lamborghini arena non mancheranno simulatori professionali per provare l’emozione di guidare una Huracán Super Trofeo Evo2 sul circuito di Imola e l’esperienza della realtà virtuale in 3D per vedere ‘cosa c’è sotto’ alla nuova Revuelto.

Lamborghini è da sempre sinonimo di design che precorre i tempi e all’arena non potrà mancare un angolo dedicato al ‘Centro stile’, dove ammirare gli sketch all’origine dei modelli più recenti e ammirare gli stilisti mentre disegnano una supersportiva partendo dal foglio bianco.

"È motivo di grande soddisfazione ospitare un evento così importante come il Lamborghini Arena, un evento prestigioso che va a impreziosire ulteriormente uno straordinario calendario 2024 del nostro Autodromo – commenta il direttore del circuito, Pietro Benvenuti –. Per tutti gli appassionati, ma non solo, di questo marchio, eccellenza della Motor Valley, sarà un’occasione imperdibile per ammirare vetture che hanno la storia della Casa di Sant’Agata Bolognese, per un weekend di grandi emozioni e spettacolo. Spettacolo che non sarà solo in pista ma anche nel paddock, dove sarà possibile vivere appieno tutte le iniziative presenti nel Lifestyle village".