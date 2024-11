Novità alle scuole ‘Orsini’. Avviata una sezione con più educazione fisica

Un’intera sezione della scuola secondaria di primo grado ‘Orsini’ dedicherà una particolare attenzione allo sport. All’istituto comprensivo 7 di Imola è stato approvato in Collegio Docenti il varo di una sezione a ‘curvatura sportiva’, già in corso di sperimentazione da tre anni con l’attuale 3ªD. Si tratta di un’esperienza unica all’interno del circondario.

La preside Rossana Neri ha presentato ai professori i punti di forza e l’importanza che tale percorso potrà avere su alunni, insegnanti e sulla scuola stessa; di fatti la proposta è stata approvata all’unanimità. "Ho conosciuto dei colleghi che già lo facevano in altre province – spiega Luana Vittuari, una delle docenti che ha seguito il progetto – e mi è piaciuto molto. È stata un’esperienza molto positiva, che ha unito i ragazzi ed è stata apprezzata anche dai genitori".

La ‘curvatura sportiva’ consiste in quattro ore in più di educazione fisica, due delle quali riservate alla sezione del potenziamento e due aperte a tutti gli studenti che ne fanno richiesta.

Hanno rafforzato la presentazione della proposta, gli ottimi risultati, sia didattici che sportivi, conquistati dai molti alunni-atleti di varie classi della scuola; tra questi ci sono anche gli allievi della 3ª D. Lo scorso 25 settembre, c’è stata, infatti, la Conferenza di Servizio di Educazione Fisica a Bologna, dove sono state premiate le scuole della provincia di Bologna che hanno partecipato alle Competizioni Sportive Scolastiche per l’a.s. 2023/24; L’IC 7 era presente ed è stato premiato per aver partecipato, con alunni di varie classi della scuola ‘Orsini’ , nelle categorie sia ragazzi, per le classi di 1ª media, che cadetti di 2ª e 3ª media, classificandosi: 1ª in Atletica leggera per categoria ragazzi, sia femminile che maschile; 2ª nella Corsa campestre categoria ragazzi maschile; 3ª in Atletica leggere cat. cadette femminile, oltre a Pallacanestro cat. cadetti maschile e ragazzi maschile; infine per Pallavolo cat. cadetti maschile. Essendo arrivati 1ª nelle competizioni di atletica, è stato assegnato un ulteriore Premio al nostro Istituto: il Trofeo Francesco Francia 2024.

Erano presenti, in rappresentanza dell’Istituto, le docenti di Motoria, Luana Vittuari e Beatrice Bagnari che insieme alla docente Claudia De Lucia, hanno allenato, upportato, indirizzato gli alunni nelle varie gare. "Siamo orgogliosi di questi riconoscimenti – ha detto la dirigente Neri – e pronti a valorizzarli ampliando l’offerta formativa del nostro Istituto che, dal prossimo anno, propone una sezione a curvatura sportiva con un aggiunta di 2 ore , settimanali, di ed. fisica e un potenziamento sportivo aperto a tutte le classi che offrirà, gratuitamente per le famiglie degli alunni coinvolti, la possibilità di ore aggiuntive extra-scolastiche pomeridiane"