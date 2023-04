Novità in arrivo per le gomme

Il Gp di F1 del 19-21 maggio si annuncia ricco di novità. Oltre a quelle portate in pista dalla Ferrari, attraverso le quali la scuderia del Cavallino proverà a ribaltare un inizio di stagione deludente, cambiamenti in vista anche sul fronte pneumatici. Nella gara di Imola si correrà infatti per la prima volta un diverso formato di qualifiche che prevede per ciascuna sessione una sola tipologia di mescola utilizzabile. In Q1 le monoposto potranno montare solo set di Hard, in Q2 solo le Medium e le Soft saranno riservate alla Q3. Il cosiddetto "Alternative Tyre Allocation", che sarà sperimentato anche in un altro fine settimana di gara oltre a quello dell’Emilia-Romagna, ridurrà così da 13 a 11 i set di pneumatici disponibili per i team. Nella prima gara in Italia, verranno inoltre introdotte le nuove Cinturato Blue Full Wet, i primi pneumatici da bagnato Pirelli utilizzabili senza le termocoperte.