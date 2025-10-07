Novità in casa Clai. Di Capua promosso a direttore vendite: "Cresceremo ancora"

Cambio al vertice dell’area commerciale in casa Clai: Francesco Di Capua è il nuovo direttore vendite. Una nomina interna che premia l’esperienza e la conoscenza maturata nel tempo, dal momento che Di Capua lavora già in azienda da quasi sette anni come responsabile dei principali clienti nazionali della storica cooperativa di Sasso Morelli.

Con alle spalle una lunga carriera nel settore agroalimentare, Di Capua vanta un percorso professionale cominciato nei primi anni ’90, con le prime esperienze di vendita diretta, e proseguito poi in aziende di rilievo del comparto, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Un bagaglio di competenze che ora metterà al servizio della cooperativa imolese.

"Ormai sono da tempo impegnato professionalmente in Clai e ho avuto modo di conoscerla a fondo e poterne apprezzare le peculiarità – sono le prime parole del nuovo direttore vendite –. Ruolo ricoperto per molti anni nelle precedenti esperienze, orgoglioso di questa nuova tappa del mio percorso in questa Cooperativa tanto speciale e legata a valori come la qualità, la sostenibilità e il territorio mi riempie di gioia e responsabilità. Sono pronto a dare il meglio delle mie possibilità per contribuire a rafforzare il piano di crescita in un mercato oggi quantomai ricco di sfide e incertezze. Ringrazio Clai per la fiducia che mi è stata accordata, farò di tutto per meritarmela giorno dopo giorno".

La nomina arriva in un momento di particolare dinamismo per Clai, realtà di riferimento nel panorama agroalimentare italiano con i marchi Clai e Zuarina, specializzati rispettivamente nella produzione di salumi e carni fresche e nella lavorazione del prosciutto di Parma.

Clai è presente anche nel settore lattiero-caseario grazie al marchio Faggiola, con sede a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. Tutti i prodotti del gruppo si distinguono per l’utilizzo di carni 100% italiane, garanzia di qualità e tracciabilità lungo l’intera filiera.

Un altro punto di forza della cooperativa è la sua struttura partecipativa, unica nel panorama europeo: i soci allevatori, attivi da tre generazioni, gestiscono direttamente gli allevamenti e conferiscono il bestiame alla cooperativa, che segue internamente ogni fase della lavorazione. La base sociale è composta da allevatori e lavoratori, uniti da un modello che coniuga impresa, comunità e valori condivisi.

Oggi il mondo Clai conta oltre mille persone, di cui 652 dipendenti, e conferma il proprio legame con il territorio romagnolo anche attraverso le sette ‘Macellerie del Contadino’, punti vendita al dettaglio che portano i prodotti Clai direttamente ai consumatori.

I risultati economici testimoniano la solidità del gruppo: l’esercizio 2024 si è chiuso con un utile di 9,9 milioni di euro, quasi il doppio rispetto all’anno precedente (5,04 milioni nel 2023), mentre i ricavi sono saliti da 354 a 364 milioni di euro, con un incremento di 9,4 milioni.