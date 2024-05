Nubifragio si abbatte su Mordano. Strade e campi allagati un anno dopo. Danni al tetto, chiusa la biblioteca

Strade allagate a Mordano a un anno esatto dall’alluvione. L’acqua entra nelle case, negli scantinati e nel tetto della biblioteca, ora danneggiato. Tutto a causa di un temporale violentissimo che si è abbattuto sulla zona intorno alle 15 e che ha coinvolto anche la frazione di Bubano e i comuni vicini di Sant’Agata Sul Santerno e Bagnara con pioggia fortissima, vento e grandine. Decine le case che hanno subito degli allagamenti. Da valutare, ma sicuramente sono ingenti anche i danni per l’agricoltura. Poi, nel pomeriggio, è riapparso il cielo sereno, ma nelle strade, a causa dell’intasamento del sistema fognario, sembrava di essere tornati a un anno fa. Il deflusso è stato abbastanza rapido, ma ormai il danno era stato fatto.

"Le stazioni meteo del territorio hanno registrato fino a 150 millimetri di acqua in poco più di un’ora – spiega il sindaco Nicola Tassinari –. Durante l’evento alluvionale di un anno fa ne caddero poco più di 200 in circa 30 ore. Questo per dare la proporzione dell’evento che abbiamo vissuto. Mi rendo conto della frustrazione e anche della paura a un anno esatto dall’alluvione".

Presenti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i volontari della protezione civile. Diverse le persone che sono scese in strada, una volta tornato il cielo sereno, per ripulire gli scantinati o le stanze che sono state invase dall’acqua.

Lo sa bene il sindaco Tassinari che si è precipitato in biblioteca. "Sicuramente ci sono molti danni – racconta telefonicamente dopo l’accaduto –. In biblioteca c’è stata una infiltrazione importante, contiamo di riaprirla in un paio di giorni. Anche i libri sono stati danneggiati". La stessa biblioteca comunale, gestita dalla cooperativa ’Il Mosaico’, sui social si è espressa così: "A causa di una copiosa infiltrazione di acqua siamo costretti a chiudere".

Poi, la testimonianza sulle case e sulle attività vicine, tra via Roma e Piazza Borgo Generale Vitali. A subire le conseguenze della bomba d’acqua sono infatti anche negozi e scantinati. Il tutto, a un anno esatto da quella maledetta alluvione del 2023. "Sembra che qualcuno ci giochi contro. Non saprei quale possa essere la soluzione di fronte a questa acqua meteorica", conclude Tassinari.

Danni anche al Conad City in via Lodovico Bulzamini. Qui ci sono state infiltrazioni dal tetto e all’esterno del supermercato è stato affisso un cartello che annunciava la riapertura nella giornata di oggi. I problemi maggiori si sono rilevati nel magazzino interrato, con alcuni centimetri di acqua.