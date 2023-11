"Numeri stabili, bene il dottorato e i nuovi corsi. L’aggregazione? Ci si può lavorare"

Si mantiene stabile intorno alle mille unità la popolazione studentesca imolese. I corsi sono numerosi e sono divisi in Area Medica, Farmacia, Agraria e Ingegneria. Numeri precisi l’Università di Bologna non li fornisce: "Ci sono lauree sanitarie che hanno visto una leggera riduzione delle iscrizioni – spiega la professoressa Patrizia Tassinari, referente accademico della sede imolese –, non perché siano corsi meno attrattivi ma per tendenze nazionali. Sono però bilanciati da nuovi ingressi. Ad esempio il corso in Biotecnologie agrarie e vegetali, attivato da Agraria unitamente a Farmacia, ha visto un avvio più che soddisfacente". È ormai una realtà importante e il dottorato di ricerca in Salute sicurezza e sistemi del verde, fortemente interdisciplinare e che coinvolge più dipartimenti (i due di area medica, ingegneria, Scienze della qualità della vita di Rimini, Arcitettura, Agraria e Tecniche agrioalimentari).

Il futuro studentato può dare alcune risposte alle necessità degli studenti: "È una prima risposta – spiega Tassinari –. È chiaro che 49 posti letto non soddisferanno l’intera comunità e in particolare le lauree sanitarie che avendo un percorso obbligatorio hanno un forte bisogno di alloggio. Però potrebbe fornire uno stimolo alla proprietà privata in città".

Infine, il tema dell’aggregazione, che manca: " Credo si possa lavorare – conclude – anche con le associazioni e l’amministrazione comunale per creare spazi e occasioni di incontro. Però un ruolo importante ce l’hanno anche le associazioni studentesche. Forse, non essendo sende di campus, Imola è un po’ meno conosciuta. In ogni modo c’è un lavoro che si può fare per coinvolgere questi giovani in una città che ha un patrimonio ricchissimo dal punto di vista musicale, culturale e delle iniziative".

Patrick Colgan