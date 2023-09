Nuoto sotto il ’pallone’. Arriva il nuovo gestore. La piscina riaprirà dopo metà ottobre

Si tornerà a nuotare a Castel San Pietro nella seconda metà di ottobre, mentre la nuova piscina sorgerà nella zona Casatorre-viale Terme. Il sindaco Fausto Tinti fa chiarezza sull’attuale piscina e sull’impianto che verrà, dopo aver battibeccato in consiglio comunale con l’opposizione proprio sulla futura collocazione del nuovo impianto. Partendo col presente Tinti conferma che "la gara di gestione è stata conclusa".

I partecipanti sono stati tre, "e ora siamo in quella fase di attesa stabilita dalle vigenti normative per arrivare poi all’assegnazione definitiva". Per bruciare i tempi, in attesa delle validazioni ufficiali, il primo cittadino ha anticipato che proprio in questi giorni "incontrerò il potenziale vincitore per capire come intenderanno organizzarsi. Da parte nostra prevediamo realisticamente di poter riaprire la piscina (naturalmente quella sotto il pallone pressostatico, essendo non fruibile quella un tempo coperta, ndr) nella seconda metà di ottobre. Ci sono tempistiche obbligate – aggiunge -, legate sia alla gara che allo sgombero definitivo dei locali da parte di Sogese che ha gestito negli ultimi anni l’impianto".

Riguardo invece all’attività agonistica, aggiunge Tinti, "intendiamo fare in modo che l’attività dei nostri atleti non si fermi, e in questo senso ho incontrato il sindaco di Imola Panieri per poter permettere alle società castellane di proseguire l’attività agonistica alla piscina Ortignola in queste settimane di stop prima della ripartenza del nostro impianto in viale Terme".

Sul dibattutissimo capitolo della nuova piscina, tema finito al centro di non poche polemiche anche nell’ultima seduta consiliare, il sindaco contrattacca. "L’opposizione ha continuato a insistere sul rifacimento della piscina nell’attuale sede dell’impianto, ma ho ribadito che le condizioni non ci sono, che sono cambiate rispetto a cinque anni fa. Al di là di questo tema, andiamo avanti come da promessa elettorale e programmeremo la nuova piscina entro la fine del mandato".

Detto che già a febbraio è arrivata da un consorzio la proposta nero su bianco di una nuova struttura coperta e scoperta, riguardo agli atti formali Tinti ha dato indirizzo ai dirigenti comunali di emanare una manifestazione di interesse, individuando come area nella quale dare vita al nuovo impianto viale Terme-Parco Lungo Sillaro-Casatorre.

Abbandonata, dunque, la pista a nord della città, si opterà per una nuova piscina poco distante dall’attuale. Definita l’area, si andranno ora a raccogliere le manifestazioni di interesse ("ci aspettiamo la conferma di chi si era già proposto e anche nuovi potenziali interessati"), con l’obiettivo non nascosto di "chiudere i passaggi in consiglio comunale entro aprile-maggio 2024", consegnando dunque al sindaco che verrà un’operazione pronta a essere portata in porto.

Claudio Bolognesi