Nuova acquisizione per la Crif Re Valuta comprata per 48 milioni Gherardi: "Siamo ancora più forti"

Una nuova acquisizione per Crif, che si assicura il 95% di Re Valuta Spa. A un paio di settimane dall’inaugurazione in pompa magna di Boom, l’incubatore di startup sorto a Osteria Grande che è già in piena attività, l’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information nata a Bologna a fine anni ’80 da un’intuizione del fondatore Carlo Gherardi, ieri ha ufficializzato l’acquisizione di Re Valuta S.p.A., società che offre servizi tecnico-estimativi in ambito real estate.

Complessivamente l’operazione è costata a Crif quasi 50 milioni di euro (48,2 milioni di euro per la precisione), con l’equity value che è stato determinato sulla base di un enterprise value di Re Valuta di Euro 46 milioni, rettificato per la posizione finanziaria netta stimata al closing.

"L’operazione – spiega in un comunicato Crif -, fa parte di un programma pluriennale di crescita caratterizzato da investimenti finalizzati all’espansione dell’ecosistema CRIF con il fine di garantire un sempre più alto livello di servizio e soluzioni innovative a supporto dell’intero sistema economico".

A spiegare le ragioni dell’acquisizione è stato proprio Carlo Gherardi, Presidente e Amministratore Delegato di CRIF.

"L’acquisizione di Re Valuta consolida ulteriormente la posizione di CRIF in Italia e ci permette di rispondere ancora più efficacemente alle esigenze del mercato immobiliare, sempre più esigente in termini di servizi a valore aggiunto e sempre più attento all’analisi e monitoraggio dei nuovi parametri, come gli advanced analytics e gli ESG analytics".

Entrando nello specifico delle potenzialità dell’operazione, le competenze e la complementarità delle soluzioni di CRIF e Re Valuta garantiranno una profondità di informazioni per la valutazione degli immobili e comparabili senza uguali, permettendo di rispondere ancor più efficacemente alle necessità di un mercato immobiliare che è in costante crescita e che ha sempre più un occhio attento al tema della sostenibilità.

Un mercato poi, quello immobiliare, che è sempre più esigente anche in termini di informazioni a valore aggiunto e di flessibilità operativa e tecnologica, "ambiti su cui le sinergie tra le due società, che continueranno ad operare separatamente e autonomamente, si evidenzieranno maggiormente".

Claudio Bolognesi