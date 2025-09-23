Nuova asfaltatura per il paddock. Progetto da oltre 680mila euro

Il paddock dell’Autodromo si prepara a un nuovo e importante restyling. Il Circondario, tramite la propria Centrale unica di committenza, ha infatti approvato gli atti di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del tratto di piazzale più vicino al centro medico. In pratica, quello che fino alla scorsa estate (in futuro ci si sposterà nella nuova arena in via Malsicura) ha ospitato palchi musicali e le prime file di pubblico durante i concerti. Del resto, tale zona è rimasta esclusa dalle due recenti riasfaltature dell’area: una complessiva a settembre 2020, in vista dell’arrivo dei Mondiali di ciclismo e del ritorno del Gran Premio di Formula 1, e l’altra ad aprile 2024, quando si era intervenuti nel corridoio di ingresso al paddock lato Rivazza.

Questo nuovo intervento, richiesto da Formula Imola, società che gestisce l’impianto, avrà un valore complessivo di oltre 680mila euro Iva esclusa. L’avvio dei lavori è previsto nelle prossime settimane. L’area oggetto dell’intervento è costituita da due zone: una striscia di terra ‘a verde’ non pavimentata, per una superficie di circa 1.490 mq; un’area pavimentata con autobloccanti in cemento e sottostante guaina impermeabile, per una superficie di circa 5.340 mq. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria della pavimentazione mediante: rimozione degli autobloccanti esistenti nella zona già pavimentata e scavo nell’area verde; stabilizzazione a calce del terreno per uno strato di 50 cm nella zona attualmente a verde; realizzazione di asfaltatura ecologica sia sulla zona attualmente in terra sia dove vengono rimossi gli autobloccanti; rifacimento dell’impianto di raccolta delle acque piovane, con realizzazione di vasche di laminazione e sistema di trattamento prima pioggia; spostamento della linea di raccolta delle acque nere con sostituzione delle fosse biologiche esistenti con due nuove fosse Imhoff; realizzazione di impianti elettrici ed idrici di servizio al piazzale; modifica all’impianto antincendio mediante spostamento di due idranti.

La procedura di gara è una negoziata senza bando, a cui sono state invitate 15 aziende iscritte all’albo fornitori. L’individuazione dell’impresa vincitrice è in corso.

Si tratta di un passaggio cruciale in vista dei prossimi appuntamenti sportivi e non solo: il paddock rappresenta un’area nevralgica dell’Autodromo, utilizzata da team, addetti ai lavori e operatori durante le manifestazioni motoristiche e gli eventi collaterali. La riqualificazione della pavimentazione risponde quindi all’esigenza di garantire standard più elevati di sicurezza, funzionalità e decoro. In particolare, l’intervento in questione verrà portato avanti per rispondere alle esigenze del Wec – World endurance championship, evento motoristico di punta per l’Enzo e Dino Ferrari nel 2026 dopo l’uscita di Imola dal calendario della Formula 1.

Con questo passaggio del Circondario, la fase amministrativa entra nel vivo. L’ente di via Boccaccio seguirà soltanto l’iter di aggiudicazione della gara, mentre la gestione del contratto e l’esecuzione dei lavori saranno di competenza di Formula Imola.