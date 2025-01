Nuova camera mortuaria. C’è il primo via libera: sì al progetto di fattibilità

Passo in avanti verso la costruzione della nuova camera mortuaria al Santa Maria della Scaletta. L’Ausl ha dato infatti il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’attesa struttura che sostituirà quella attuale negli spazi (troppo stretti e privi di un parcheggio dedicato) all’ospedale vecchio.

Il piano, che come noto comporterà una spesa complessiva di tre milioni di euro, è stato redatto dalla società Alba Progetti e dall’ingegnere Marco Campoli. Il disco verde dell’Azienda sanitaria consentirà ora di passare alla progettazione esecutiva e all’attesa realizzazione dell’intervento.

Della nuova camera mortuaria si parla da anni, ma i tempi del sistema pubblico non brillano per rapidità. Dopo l’approvazione di un primo studio di fattibilità a ottobre 2021, a inizio 2023 il progetto è rientrato nel programma regionale degli interventi finanziati con le risorse previste dal ‘Fondo per rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese’. Ci sono stati poi cambi di normative e aumento dei prezzi delle materie prime fino a che, a ottobre 2023, l’Ausl ha affidato l’incarico per la stesura del progetto di fattibilità tecnico-economica. A febbraio dello scorso anno, ecco l’intesa tra ministero della Salute e Regione che comprende, tra i vari interventi, anche quello per la realizzazione della nuova camera mortuaria all’ospedale nuovo.

Infine, a novembre è arrivato il parere favorevole del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del ministero della Salute, e la conseguente erogazione alla Regione della quota del 5% del finanziamento a titolo di anticipo. Per questo motivo, espletate le attività previste dall’accordo Stato-Regione, è ora possibile completare la progettazione dell’intervento.

La nuova camera mortuaria, che sorgerà nella grande area verde alle spalle del parcheggio principale dell’ospedale nuovo, avrà cinque camere ardenti adeguate a differenti riti di commiato, una sala autoptica, aree destinate alle onoranze funebri per la vestizione e locali operativi per gli addetti dell’Ausl. Più numerosi posti auto. Secondo l’ultima tabella di marcia indicata a inizio dello scorso anno da Regione, Comune e Ausl, la struttura dovrebbe essere pronta nei primi mesi del 2026. Appare tuttavia difficile, allo stato attuale delle cose, completare la progettazione, affidare il cantiere e completare i lavori nel giro di poco più di un anno.