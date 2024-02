Nuova camera mortuaria. Panieri è soddisfatto:: "Accelerazione positiva"

"Una accelerazione dei tempi che ci soddisfa, che risponde a numerosi bisogni sul territorio oltre al nostro e per la quale ringraziamo l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini. Stiamo ultimando la progettazione e l’opera sarà realizzata nei tempi previsti, attiva entro il 2026". Il sindaco Marco Panieri commenta così lo sblocco dei tre milioni di euro necessari alla costruzione della nuova camera mortuaria all’ospedale Santa Maria della Scaletta a seguito dell’accordo raggiunto tra Giunta regionale e ministero della Salute per l’attuazione di un maxi-piano di interventi da 46,3 milioni di euro in tutta l’Emilia-Romagna.

L’intesa, che sarà siglata digitalmente nei prossimi giorni, mette nero su bianco il cronoprogramma finanziario dei lavori finanziati dal ‘Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese’, con la maggior parte delle risorse che saranno assegnate già per il triennio 2024-2026.

In base all’accordo con il ministero della Salute, la Regione si impegna a garantire il rispetto da parte delle Aziende sanitarie, in veste di stazioni appaltanti, della normativa nazionale ed europea in materia di appalti pubblici, mentre l’Osservatorio degli investimenti pubblici in Sanità effettuerà il monitoraggio degli interventi.

La Giunta di Viale Aldo Moro dovrà presentare al ministero una relazione annuale sullo stato di avanzamento lavori e anche l’aggiornamento per ogni singolo intervento.

La nuova camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, che sorgerà nella grande area verde alle spalle del parcheggio principale della struttura, avrà cinque camere ardenti adeguate a differenti riti di commiato, una sala autoptica, aree destinate alle onoranze funebri per la vestizione e locali operativi per gli addetti dell’Ausl. Più numerosi posti auto.

La nuova camera mortuaria, che dovrebbe essere pronta nei primi mesi del 2026, sostituirà quella attuale.

Del resto, ormai da tempo gli spazi in viale Amendola non risultano più adatti a svolgere la loro funzione in quanto troppo stretti e a rischio sovraffollamento e privi di parcheggio esterno.