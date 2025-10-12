Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Imola
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaNuova casa del gruppo Ali. Decima filiale in regione: "Qui un luogo strategico"
12 ott 2025
CLAUDIO BOLOGNESI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. Nuova casa del gruppo Ali. Decima filiale in regione: "Qui un luogo strategico"

Nuova casa del gruppo Ali. Decima filiale in regione: "Qui un luogo strategico"

Inaugurato lo spazio in via Palestro. Beatrice Maurizzi gestisce il presidio: "Castel San Pietro è una realtà con un tessuto aziendale molto importante".

Il taglio del nastro della nuova filiale in via Palestro

Il taglio del nastro della nuova filiale in via Palestro

Ha una nuova ‘casa’ a Castel San Pietro il gruppo Ali spa, realtà che opera da anni nel mondo del recruitment. L’inaugurazione della filiale di via Palestro è avvenuta nel pomeriggio di giovedì, alla presenza dell’amministratore delegato del Gruppo Ali spa Andrea Malacrida. Quella di Castel San Pietro è la decima filiale aperta dal gruppo in Emilia Romagna, e la scelta di approdare in riva al Sillaro l’ha spiegata Beatrice Maurizzi, 34 anni, che sarà responsabile dell’agenzia castellana e che opererà al civico 14 con la collega Giulia De Rosa.

"Abbiamo ritenuto strategica la scelta di Castel San Pietro per diverse ragioni. Il nostro è un lavoro fortemente improntato sulle relazioni, e in una realtà come questa, quella di una città con ventimila abitanti, a misura d’uomo, l’aspetto relazionale assume un’importanza ancor maggiore. Questa, poi, è una realtà con un tessuto aziendale molto interessante, e che ha un legame naturale, e canali costantemente aperti, con territori come quelli dell’imolese e l’area di Ozzano dell’Emilia".

Una finestra aperta insomma sulla zona a est di Bologna, zona "strategicamente molto importante che con le nostre filiali di Bologna non saremmo stati in grado di coprire con la stessa efficacia e penetrazione che potremo avere ora con l’apertura a Castel San Pietro". La filiale di via Palestro ha aperto i battenti a giugno, e in questi primi tre mesi "abbiamo potuto riscontrare un forte apprezzamento da parte del mondo aziendale di Castel San Pietro e del territorio".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata