Nuova casa per anziani. Opposizione all’attacco

Il via libera della Giunta alla costruzione di una nuova Casa residenza per anziani privata, nella prima zona industriale della città, continua a far discutere. E a provocare le proteste dell’opposizione.

"Se qualcuno lo racconta al di fuori del confine imolese, non ci credono – manda a dire Carmen Cappello, ex candidata sindaca e referente dell’omonima lista civica rappresentata oggi in Consiglio comunale da Renato Dalpozzo –. Come può convivere una casa per anziani che necessita di spazi aperti, aria buona e tranquillità essere edificata a ridosso di capannoni industriali, di centrali elettriche, antenne e a poco distanza da un’isola ecologica?".

Da qui le contestazioni rivolte all’assessore Michele Zanelli. Il titolare della delega all’Urbanistica nella Giunta del sindaco Marco Panieri "ha ammesso candidamente in Consiglio comunale che stanno cercando in ogni modo di rendere edificabili tutte le aree ancora libere tappando qua e là i buchi rimasti nel Piano urbanistico", mentre il Municipio "ha avuto il genio di modificare, riducendo i limiti acustici di quell’area industriale allo scopo di rendere possibile la costruzione della residenza per anziani".

Ecco perché Cappello protesta. "Si badi, la modifica è circoscritta soltanto a quell’ettaro di terreno: come se fosse possibile ricavare un’isola di pace in un triangolo di terreno in mezzo agli stabilimenti industriali – ricostruisce la civica –. E cosa faranno per evitare il diffondersi dei rumori e delle esalazioni? Costruiranno tutto intorno alla residenza delle barriere verde con disegnate rondini in volo?".

Nel mirino di Cappello, finisce anche la maggioranza. "In Aula ha addirittura applaudito all’iniziativa, senza neppure chiedersi se quella modifica ad hoc, che prevede anche la trasformazione di un terreno da agricolo ad edificabile, fosse opportuna, prima che legittima – manda a dire l’esponente di opposizione –. Perché tutto questo? Per ampliare l’offerta ricettiva per l’assistenza agli anziani? Certo che no! A chi mai verrebbe in mente di portare i propri genitori a trascorrere la vecchiaia in una zona industriale?".

Secondo Cappello, dunque, il motivo del provvedimento è un altro. "Accontentare il proprietario di quell’area, che è una cooperativa edile", attacca la civica. E conclude: "Il precedente sindaco Pd era accusato di essere un ‘cementificatore’. Mi sembra che con il nuovo non si sia realizzata una significativa svolta. Anzi, con queste ultime decisioni urbanistiche, si è aggiunto un pizzico di spregiudicatezza in più".